Tischtennis: Jugend-Meisterschaft – Salzstetterin mit drei Medaillengewinnen

Bei den baden-württembergischen Tischtennis-Jugend-Meisterschaften in Weinheim gehörte die 15-jährige Salzstetterin Milla Pardela gehörte zu den erfolgreichsten Teilnehmerinnen.

Für die Nachwuchsspielerinnen und -spieler stellen die Baden-Württembergischen Einzelmeisterschaften traditionsgemäß den Höhepunkt eines umfangreichen und kräftezehrenden Sportjahres dar. In Weinheim galt es auch für einige Talente aus dem Bezirk Schwarzwald noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren. Was mit großem Erfolg gelang: Die 15-jährige Salzstetterin Milla Pardela avancierte mit drei Medaillengewinnen, darunter der goldenen im Mädchen-Doppel der Altersklasse U19, zu den erfolgreichsten Talenten bei den Meisterschaften.

Kompliment an Finalgegner Für eine durchaus große Überraschung sorgte der gleichaltrige Altburger Len Müller (ehemals TV Calmbach, jetzt TTC immoXone Bietigheim-Bissingen) mit dem Finaleinzug im U19-Einzelwettbewerb. Gemeinsam traten Milla Pardela und Len Müller im Mixed-Wettbewerb an, wo sie am Ende mit der Bronzemedaille belohnt wurden.

„Das war ultra brutal“, sagte es Len Müller mit seinen eigenen Worten und es fiel ihm schwer, nicht zu übertreiben, „aber ich habe mich selten bei einem Turnier in solch starker Form gefühlt.“ Womit er sicherlich den Nagel auf den Kopf traf, denn das Jungen-Einzelfinale im U19-Wettbewerb gehörte spielerisch sicherlich zu den Höhepunkten an den beiden Weinheimer Turniertagen. „Tini ist eine richtige Maschine“, zollte Len Müller seinem Finalgegner Tien Nghia Phong ein großes Kompliment. Beide spielen derzeit für den TTC immoXone Bietigheim-Bissingen, Müller hauptsächlich in der Männer-Oberliga, Phong in der Bietigheimer Zweiten in der Regionalliga.

Auf Augenhöhe

Len Müller, der aktuell vier Mal pro Woche in seinem Verein und am Böblinger Stützpunkt trainiert, gelang es im Endspiel über einen längeren Zeitraum dem 14-jährigen Mitglied des DTTB-Nachwuchskaders auf Augenhöhe zu begegnen, am Ende stand ein 11:13, 11:9, 9:11 und 6:11.

Kritische Phase

Zuvor hatte Len Müller unter anderem den Stuttgarter Oberligaspieler Mahmoud El Haj Ibrahim sowie den topgesetzten Hohberger Cosmo Schnitt aus dem Wettbewerb gekegelt.

Im gemischten Doppel ging Len Müller mit der Salzstettenerin Milla Pardela an den Tisch, die derzeit beim TSV Korntal in der Dritten Bundesliga spielt. Die beiden hatten im Viertelfinale beim Zittersieg über Sara Müller/Lars Hübner (SSV Schönmünzach/TTC immoXone Bietigheim-Bissingen) eine kritische Phase zu überstehen, gewannen im Entscheidungssatz aber mit 14:12. Im Halbfinale gegen die Herrenberger Geschwister Fatme und Mahmoud El Haj Ibrahim war dann aber Endstation.

Neben dieser Bronzemedaille ergatterte Milla Pardela zwei weitere Male Edelmetall. Ihr starkes Wochenende krönte sie bereits am ersten Turniertag mit dem Gesamtsieg im U19-Mädchen-Doppel. Hier rechtfertigte sie zusammen mit Fatme El Haj Ibrahim die Position eins in der Setzungsliste, wenngleich der 3:2-Finalerfolg über Sarah Dürr/Luisa Schreiber (SpVgg Gröningen-Satteldorf/TTC Mühringen) am Ende am seidenen Faden hing. Ausgerechnet gegen ihre Doppelpartnerin musste Milla Pardela dann im Einzel-Halbfinale ran, wo sie lange beherzt aufspielte, nach zwischenzeitlicher 2:1-Satzführung dann aber noch gratulieren musste.

Weitere Platzierungen

Die weiteren Platzierungen der Schwarzwald-Vertreter: Sara Müller (SSV Schönmünzach, Jugend 19) belegte jeweils Platz fünf im Einzel, Doppel und Mixed, ihre Vereinskameradin Lilly Mae Wenselau wurde im Mädchen U15-Einzel Neunte und im Doppel Fünfte. Luisa Schreiber (TTC Mühringen) wurde Neunte im Einzel (Mädchen U19) und ihre ehemalige Teamkollegin Sina Ranft (jetzt TSV Korntal) wurde baden-württembergische Vizemeisterin im U15-Mixed an der Seite von Serhii Yatsenko ((TC immoXone Bietigheim-Bissingen).