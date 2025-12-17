Tischtennis: Jugend-Meisterschaft – Salzstetterin mit drei Medaillengewinnen

Bei den baden-württembergischen Tischtennis-Jugend-Meisterschaften in Weinheim gehörte die 15-jährige Salzstetterin Milla Pardela gehörte zu den erfolgreichsten Teilnehmerinnen.
Für die Nachwuchsspielerinnen und -spieler stellen die Baden-Württembergischen Einzelmeisterschaften traditionsgemäß den Höhepunkt eines umfangreichen und kräftezehrenden Sportjahres dar. In Weinheim galt es auch für einige Talente aus dem Bezirk Schwarzwald noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren. Was mit großem Erfolg gelang: Die 15-jährige Salzstetterin Milla Pardela avancierte mit drei Medaillengewinnen, darunter der goldenen im Mädchen-Doppel der Altersklasse U19, zu den erfolgreichsten Talenten bei den Meisterschaften.