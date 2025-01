Der Vorsitzende Waldemar Reswich begrüßte die zahlreich erschienene TTC-Familie und hatte zum 70-jährigen Vereinsbestehen mit seinen Helfern ein tolles Programm vorbereitet.

In seiner Rede erinnerte er laut Mitteilung an Höhepunkte – dritter Platz der ersten Mannschaft nach der Vorrunde in der Landesklasse; Ausrichtung des Relegationsspieltags auf Landes-/Verbandsklassenebene; Aufstieg der zweiten Mannschaft in die Bezirksklasse.

Lesen Sie auch

Der stellvertretende Vorsitzende Axel Kaiser bedankte sich mit einem Präsent bei Peter Bellgardt, Fritz Eschle, Helfrid Behnisch, Tino Vischer und Vereinswirt Christian Buljac für ihre Unterstützung das Jahr über – ebenso bei „Vereinsfotograf“ Francisc Pasc, der mit Fotos und Kurzvideos auf zwei Großbildschirmen historische Mannschafts- und Einzelporträts seit 1954 visualisierte.

Einst Stadtmeister

Zehn Jahre TTC-Mitglied sind Francisc Pasc, Francisc Ilie Pasc, Fabian Samuel Pasc und Brigitte Loga-Mauch. Für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt wurde Thomas Weidenauer, der als langjähriger Vize und auch zwei Jahre als Vorsitzender vor allem das gesellige Vereinsleben bereicherte (Minigolf-Turniere, Spendensammler für Tischtennis-Roboter, Catering). Einsätze in der vierten Mannschaft ergänzten seine TTC-Vita.

Für 40 Jahre TTC konnte Peter Kasenbacher geehrt werden, der 1986 von der TS Schramberg zum TTC Sulgen wechselte und mit der ersten Mannschaft den zweiten Aufstieg in die Bezirksliga (heute Landesklasse) schaffte. 1988 wurde er Stadtmeister im Herreneinzel und 1994 Vereinspokalsieger. Bis 2004 war er Stammspieler der Ersten, danach aushilfsweise bis 2014. Er zeigt aber bei gelegentlichen Trainingsbesuchen bis heute, dass er von seinem Können kaum etwas eingebüßt hat.

1976 erster Aufstieg

Für 50-jährige Mitgliedschaft nahmen Adalbert Bühler und Helfrid Behnisch lobende Worte und Ehrungsurkunden entgegen. Franz-Josef Volk konnte leider nicht persönlich anwesend sein.

Adalbert Bühler gelang 1976 mit der ersten Mannschaft des TTC Sulgen erstmals der Aufstieg in die Bezirksliga. Bühler war Stammspieler der Zweiten, aber auch Ersatz bei der Ersten. Bis 2004 war er Stammspieler der Zweiten, von 1990 bis 1994 der Ersten. Er war bekannt für sein schnelles Konterspiel, seinen Gegnern wurde schwindlig. Leider musste er den aktiven Sport aufgeben, er verfolgt aber bis heute das Geschehen.

Helfrid Behnisch, der als ehemaliger Vorsitzender (1993-2005) oder in anderen Funktionen große Verdienste erworben hat, ist heute noch Vorbild im Verein, da er als Ü80-Spieler aktiv im Training mit seinem Abwehrspiel manche Gegner zum Verzweifeln bringt. Seit 2005 ist er Ehrenmitglied. Als Kegelpokalsieger, Skatmeister und Handwerker zeigt er bis heute seine Talente. Seine Frau Dorothea und seine drei Kinder Bernd, Heiko und Barbara waren ebenfalls aktive Spieler/innen im TTC Sulgen.

Viel Offensivgeist

Franz-Josef Volk wurde als Sohn des Gründungsmitglieds Franz Volk der Schläger in die Wiege gelegt. Er war 1979 laut Pressebericht ein „Vertreter der jungen Tischtennisgeneration mit Offensivgeist und dynamischem Angriffsspiel“. Er schaffte 1981 den Sprung in die Erste und den Wiederaufstieg in die Bezirksklasse. Ab 1986/87 war er beruflich bedingt nicht mehr aktiv, wurde aber 1993 Vereinsmeister. Er spielte über 30 Jahre immer höherklassig beim TV Denzlingen. Seit Corona stockt seine aktive Laufbahn.