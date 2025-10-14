Tischtennis in Nusplingen: Hautnah mit vielen Nationalspielern
Die Nusplinger Delegation zusammen mit der Mannschaft des TTC Frickenhausen, die mit 6:2 Punkten den ersten Spieltag erfolgreich abschloss. Foto: Klaiber

Die Nusplinger Tischtennisspieler halfen beim Rollstuhl-Bundesligaspieltag.

Ein Teil der Jugendmannschaften sowie der Aktiven der Tischtennisabteilung des TSV Nusplingen, agierte jüngst beim Spieltag der ersten Tischtennis-Rollstuhl-Bundesliga als Helfer und Schiedsrichter in Frickenhausen. Thomas Brüchle, mehrfacher Welt- und Europameister und in Nusplingen bestens bekannt, hatte beim TSV Nusplingen angefragt, ob man bereit sei, den TTC Frickenhausen bei dieser Großveranstaltung zu unterstützen.

 

Sehr gerne nahmen die Heuberger diese Einladung an und erlebten einen anstrengenden, aber auch beeindruckenden und sehr interessanten Tag.

Am Start war die Crème de la Crème der weltweiten Tischtennis Para-Stars, die keinerlei Starallüren zeigten. Egal ob Valentin Baus, Thomas Schmidberger, Nikolai Sommer und Thomas Brüchle aus Deutschland, Jack-Hunter-Spivey aus England, Filip Nachazel aus Tschechien, David Olsson und Isak Nyholm – beide aus Schweden – es waren viele Nationalspieler im Einsatz, die in beeindruckender Weise zeigten, dass auch mit Handicap Hochleistungssport betrieben werden kann.

 