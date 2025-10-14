Tischtennis in Nusplingen: Hautnah mit vielen Nationalspielern

Die Nusplinger Tischtennisspieler halfen beim Rollstuhl-Bundesligaspieltag.
Ein Teil der Jugendmannschaften sowie der Aktiven der Tischtennisabteilung des TSV Nusplingen, agierte jüngst beim Spieltag der ersten Tischtennis-Rollstuhl-Bundesliga als Helfer und Schiedsrichter in Frickenhausen. Thomas Brüchle, mehrfacher Welt- und Europameister und in Nusplingen bestens bekannt, hatte beim TSV Nusplingen angefragt, ob man bereit sei, den TTC Frickenhausen bei dieser Großveranstaltung zu unterstützen.