Mit acht neuen Tischtennis-Platten und einem tollen Team geht es für den Verein in das neue Jahr. Darüber hinaus blickte man auf viele gute Spielergebnisse zurück.

Besondere Highlights der kürzlich stattgefundenen Hauptversammlung des TTSB Aistaig waren das immer gut besuchte Laienturnier im April mit samt Après-Skibar sowie das 49. Rudolf Mey-Turnier und der Rundenabschluss bei Familie Hauser.

Interne Sitzungen, die Teilnahme bei Besprechungen für anstehende Feste und die Spielrunde im Tischtennis prägten das Vereinsjahr.

Gute Platzierung im Kreis

Mit Jugendleiter Andre Weymann und einem aktiven Spieler sind regelmäßig bis zu zehn Jugendliche im Training.

Abteilungsleiter Tischtennis, Frank Haffner hielt Rückblick auf die vergangene Tischtennisrunde. Die erste Mannschaft belegte in der Kreisliga A den 2. Platz, die Zweite landete auf dem 6. Platz in der Kreisliga B. In der Kreisklasse kam die Dritte auch auf einen guten 6. Platz.

Meisterschaft der Bezirksliga

Die Jungen U 19 erreichten einen sehr guten 2. Platz in der Bezirksklasse. Bester Spieler war Paul Dräger mit einer Bilanz von 9:1 gewonnen spielen.

Leana und Leonie Kraus konnten mit 20:0 gewonnen Spielen die Meisterschaft in der Bezirksliga gewinnen.

Für 100 Mannschaftsspiele für den TTSB Aistaig wurden Robert Pieniazek und für 200 Mannschaftsspiele Frank Müller geehrt.

Zahlreiche Ehrungen

Für 20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit als Abteilungsleiterin Badminton im Verein wurde Sylvia Weymann ein Geschenk überreicht.

Für 15 Jahre Mitgliedschaft wurde Robin Jackl mit der Ehrennadel in Bronze geehrt. Mit Thorsten Endreß und Peter Müller hat der Verein jetzt weitere Ehrenmitglieder. Sie erhielten für ihre 40-jährige Mitgliedschaft vom Vorsitzenden die Ehrennadel in Gold.

Neue und alte Gesichter bei Wahl

Meik Weymann stellte sich nach 30-jähriger Ausführung seines Amtes erneut als 1. Vorsitzender für weitere zwei Jahre zur Verfügung. Er wurde bestätigt. Auch Marcel Rieder wird sein Amt als Schriftführer für die nächsten zwei Jahre wieder ausführen.

Die neue Stellvertreterin in der Abteilung Badminton ist Regina Rothfuß. Sie wurde als Nachfolgerin von Martina Vogt gewählt, die aus privaten Gründen das Amt abgelegt hat.

Somit ist der 1.Vorsitzende Meik Weymann, Schriftführer Marcel Rieder, Abteilungsleiter Tischtennis Frank Haffner, Stellvertreter Steffen Hauser, Abteilungsleiter Badminton Silvia Weymann, Stellvertreter Regina Rothfuß (neu), Abteilung Ski Marco Schaible, Gesamtjugendleiter Andre Weymann, 1. Kassenprüfer Sonja Helber sowie 2. Kassenprüfer Matthias Loritz.

Beiträge werden erhöht

Meik Weymann freute sich, dass man wieder so gut aufgestellt ins neue Vereinsjahr gehe.

Ohne Gegenstimme wurde dem Antrag der Vorstandschaft, auf Grund von in vielen Bereichen gestiegen Kosten die Mitgliedsbeiträge ab 2025 maßvoll zu erhöhen, von der Versammlung zugestimmt.

Trikots und Platten

Unter dem Punkt Verschiedenes informierte Meik Weymann über die Anschaffung von neuen Trikots für alle Spieler.

Für 7600 Euro wurden im Jahr 2024 acht neue Tischtennis-Platten angeschafft. Mit dem Verkauf der alten Platten, einer sehr großzügigen Spende und den beantragten Fördermitteln werde man mit einem blauen Auge davon kommen, so Meik Weymann.