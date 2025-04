Die Zelluloid-Artisten aus dem Bezirk sind wieder an den Platten.

Landesliga Herren

Lesen Sie auch

TSV Nusplingen – TV Rottenburg (Samstag, 19 Uhr). Gegen den Tabellenzweiten aus Rottenburg wird es der TSV sehr schwer haben etwas Zählbares zu erspielen. Im Saisonendspurt, in welchem die erste Garde des TSV Nusplingen nur noch Heimspiele hat, wollen die Bärataler jedoch noch den ein oder anderen Punkt holen.

Landesklasse Herren

SV Tübingen – TSV Nusplingen II (Samstag, 18 Uhr).

TTC Ergenzingen II – TSV Nusplingen II (Sonntag, 11 Uhr). Am Wochenende steht für die zweite Garde des TSV Nusplingen ein Doppelspieltag mit zwei Auswärtsspielen an.

Am Samstagabend steht das Spiel gegen den SV Tübingen an, welches die Bärataler in der Vorrunde knapp mit 7:9 verloren hatten. Durch die beachtlich gute Form der Nusplinger deutet darauf hin, dass dies wie auch in der Hinrunde ein knappes Spiel werden könnte.

Am Sonntag steht dann das Spiel bei der TTC Ergenzingen II an. Gegen den Tabellendritten wird es voraussichtlich schwer werden, etwas Zählbares nach Hause zu bringen. Jedoch ist dies ein Spiel, dass in alle Richtungen laufen kann, und es wird sehr auf die Tagesformen der beiden Mannschaften ankommen.

Landesklasse Damen

TSV Nusplingen – TG Schömberg (Samstag, 17 Uhr). Die Damen vom TSV Nusplingen und die Damen des TG Schömberg bestreiten am Wochenende ihr letztes Saisonspiel gegeneinander. Für beide Mannschaften geht es in der Landesklasse um nichts mehr. Die Gastgeberinnen werden in diesem Spiel eindeutig in der Favoritenrolle stehen.

Bezirksliga Damen

SV Liptingen – SV Rosenfeld (Samstag, 15 Uhr). Die Damen vom SV Rosenfeld bestreiten am Samstag ihr entscheidendes Spiel um die Meisterschaft in der Bezirksliga. Da die Rosenfelderinnen aktuell einen Punkt Vorsprung aus die Gastgeberinnen haben, würde ein unentschieden für die Meisterschaft reichen.

Bezirksliga Herren

TSV Dormettingen – SV Liptingen (Samstag, 18 Uhr). Im letzten Saisonspiel kann der TSV Dormettingen mit einem Sieg gegen den SV Liptingen die Chance auf die Meisterschaft in der Bezirksliga erhalten. Im Spiel sind die Gastgeber, auch aufgrund der aktuellen Form klar in der Favoritenrolle. Somit ist ein Sieg für die Dormettinger klar erwartbar, und alles andere wäre eine Überraschung.

SV Marschalkenzimmern – TG Schömberg (Samstag, 20 Uhr). Auch die TG aus Schömberg hat am Wochenende ihr letztes Saisonspiel in der Bezirksliga. Die Stauseestädter, aber auch die Gastgeber aus Marschalkenzimmern werden nichts mehr mit dem Aufstieg oder Abstieg zu tun haben, jedoch wollen beide Mannschaften ihre Saison erfolgreich beenden.

Kreisliga A1

TTC Schiltach – SV Rosenfeld (Sonntag, 9.30 Uhr). Beim Tabellenvierten aus Schiltach ist für die Rosenfelder Herren ein hartes Spiel zu erwarten. Ein Sieg ist hierbei Pflicht, um den Anschluss auf den zweiten Tabellenplatz zu halten, und somit weiterhin eine Chance auf den Aufstieg zu haben.

Kreisliga A2

TV Nendingen – TSV Endingen (Samstag, 16 Uhr). Gegen den Tabellenzweiten aus Nendingen stehen die Kreisstädter klar in der Rolle des Außenseiters. Für die Endinger wird es voraussichtlich kaum möglich sein, auf Punkte zu kommen.