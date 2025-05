Wolfgang Jagst, der aktuelle Spitzenspieler des TSV Nusplingen, verlässt die Heuberger zur neuen Saison. Der 66-jährige wurde vor dem letzten Saisonspiel der Heuberger von seinen Vereinskollegen bereits verabschiedet.

Jagst selbst entschied sich für diesen Schritt. Als Hauptgrund nannte der Ausnahmekönner die körperliche Belastung und seinen aktuellen Gesundheitszustand. „Ich will in Zukunft etwas kürzer treten und mich mehr um meine Gesundheit und meine Familie kümmern“, so der in Albstadt wohnhafte Jagst. Der Routinier ist einer der erfolgreichsten Tischtennisspieler des Zollernalbkreises. Zahlreiche Titel auf Landes-, nationaler- und internationaler Ebene konnte er erspielen. Vor drei Jahren gewann Jagst den Titel des Deutschen Seniorenmeisters und vor Jahresfrist erreichte er mit der Firmenmannschaft von Bilgram den Weltmeistertitel für Betriebssportgruppen.

Herausragend war auch seine langjährige Zeit als Spieler in der 2. Bundesliga für Frickenhausen. Zur neuen Spielzeit wechselt Jagst zur TTG Sigmaringen/Laiz, die in der kommenden Spielzeit in der Bezirksklasse Donau an den Start gehen wird.