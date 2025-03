Nach der Fasnetspause geht es für die Mannschaften aus dem Tischtennisbezirk Oberer Neckar nun am Wochenende wieder um wichtige Punkte.

Landesliga Herren

TSV Nusplingen – VFL Sindelfingen (Samstag, 19 Uhr). Im ersten Heimspiel der Rückrunde wollen die Nusplinger Herren nach zwei Niederlagen in Folge nun endlich wieder in die Erfolgsspur kommen. Mit einem Sieg über den VfL Sindelfingen könnte das Jagst-Sextett wieder auf den fünften Platz der Tabelle vorrücken, und sich so weiterhin den Platz im Tabellenmittelfeld sichern. Allerdings sind die Gäste eine wahre Wundertüte: Je nach Aufstellung kann das Team aus der Daimler-Metropole jeder anderen Mannschaft Probleme bereiten.

Landesklasse Herren

TSV Nusplingen II – TTC Grosselfingen (Samstag, 15 Uhr). Am Samstagnachmittag muss die zweite Mannschaft der Nusplinger im Heimspiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer aus Grosselfingen ran. Auf dem Papier sind die Gäste der klare Favorit in diesem Spiel, jedoch sollte man die ,,Zweite“ der Nusplinger nicht unterschätzen. Die abstiegsbedrohten Bärataler streben trotz der klaren Vorzeichen für einen Gästesieg einen Zähler an und haben nichts zu verlieren.

Landesklasse Damen

TG Schömberg – TSV Steinhilben (Samstag, 18 Uhr). Die Damen aus Schömberg müssen gegen Steinhilben ran. Die Gäste sind leicht favorisiert, jedoch ist ein spannendes Spiel zu erwarten. TSV Kiebingen – TSV Nusplingen (Samstag, 18 Uhr). Die Nusplinger Damen müssen zum Tabellenführer nach Kiebingen. Da die oberen drei Mannschaften gleich viele Punkte auf dem Konto haben, ist dies eines der entscheidenden Spiele um die Meisterschaft in der Landesklasse. Es ist ein sehr spannendes Spiel zu erwarten.

Bezirksliga Herren

TSV Nusplingen III – TSV Dormettingen (Samstag, 19 Uhr). Im Topspiel der Bezirksliga treffen die Teams aus Dormettingen und Nusplingen aufeinander. Aktuell hat Dormettingen einen Punkt Vorsprung auf Nusplingen III. So könnten die Bärataler mit einem Sieg an Dormettingen auf den Relegationsplatz vorbei ziehen. Die Gäste könnten mit einem Sieg den Abstand auf die Bärataler auf drei Punkte vergrößern und somit Rang zwei vorerst festigen.

Bezirksklasse Herren

TTFC Dürbheim – TSV Nusplingen IV (Samstag, 19 Uhr). In Dürbheim ist ein spannendes Spiel zu erwarten, da beide Mannschaften abgeschlagen im Tabellenkeller stehen und es nun darum geht, den zweiten Sieg der Saison einzufahren.

Kreisliga A1 Herren

TTV Hardt II – SV Rosenfeld (Samstag, 20 Uhr). Gegen den bisher sieglosen Tabellenletzten aus Hardt ist ein Sieg für den SV Rosenfeld Pflicht, auch damit die Rosenfelder weiter den Anschluss auf den Relegationsrang halten können.

Kreisliga A2 Herren

TSV Endingen – TG Schwenningen IV (Samstag, 19 Uhr). Im Spiel gegen die TG Schwenningen IV geht es für die Endinger Herren darum, den Abstand auf die Abstiegsplätze zu vergrößern. Die Gastgeber sind leicht in der Favoritenrolle, jedoch kann das Spiel in beide Richtungen ausgehen.

Kreisliga B3 Herren

TTV Hardt III- TSV Rosenfeld III (Samstag, 16.30 Uhr). Die dritte Mannschaft vom SV Rosenfeld ist beim TTV Hardt klar in der Favoritenrolle.