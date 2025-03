Die Nusplinger Erste will mit einem Sieg in den Endspurt gehen. Schömberg muss auswärts ran.

An den Platten im Tischtennisbezirk Oberer Neckar geht es wieder um Punkte.

Landesliga Herren

Lesen Sie auch

TSV Nusplingen – VfL Herrenberg II (Samstag, 19 Uhr). Nach dem ausgefallenen Spiel der Vorwoche, das nun laut Schiedsentscheid verlegt wurde, geht es für die Nusplinger am Samstagabend ins Heimspiel gegen die abstiegsbedrohte Mannschaft aus Herrenberg, welche man in der Vorrunde mit 9:5 besiegen konnte. Gegen den Tabellenneunten sind die Gastgeber in ihrem ersten Heimspiel der Rückrunde klar in der Favoritenrolle.

Landesklasse Damen

TTC Reutlingen – TG Schömberg (Samstag, 18 Uhr). Gegen den Tabellenletzten aus Reutlingen sind die Schömberger Frauen klar in der Favoritenrolle. Auch aufgrund des 8:2-Sieges in der Vorwoche gegen Steinhilben sollten die Stauseestädterinnen einen deutlichen Sieg einfahren können.

Bezirksliga Herren

TSV Hochmössingen- TSV Nusplingen III (Samstag, 16.30 Uhr). Gegen das abstiegsbedrohte Team aus Hochmössingen ist die dritte Garde der Nusplinger Herren von der Papierform her in der Favoritenrolle. Bei diesem Gastspiel will das TSV-Sextett die jüngste Niederlagenserie beenden.

SV Liptingen – TG Schömberg (Samstag, 20 Uhr). Die Stauseestädter müssen am Samstagabend gegen den SV Liptingen ran. Hierbei sind die Schömberger der Favorit, was sich auch an der Tabelle der Bezirksliga spiegelt. So ist im zweitletzten Saisonspiel der Schömberger ein Sieg der Stauseestädter erwartbar.

Bezirksklasse Herren

TTV Hardt – TSV Nusplingen IV (Samstag, 16.30 Uhr). Der Tabellenletzte aus Nusplingen trifft auf Hardt. Hier hängen die Trauben für den TSV sehr hoch, so dass es erneut sehr schwer sein wird, zu einem Punktgewinn zu kommen.

Kreisliga A2

TTC Spaichingen II- TSV Endingen (Samstag, 17 Uhr). Gegen den Tabellenführer aus Spaichingen hat der TSV Endingen eine schwere Aufgabe vor sich. Hier wäre ein Punktgewinn sicherlich eine große Überraschung, wenngleich der TSV – je nach Aufstellung - keinesfalls chancenlos ist

Kreisliga B3

SV Marschalkenzimmern II- SV Rosenfeld II (Samstag, 20 Uhr). Im Spitzenspiel gegen den SV Marschalkenzimmern II könnten die Rosenfelder gegen den bisher verlustpunktfreien Tabellenführer den direkten Abstand auf zwei Punkte verkürzen.