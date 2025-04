Nach den zwei gewonnenen Ranglistenturnieren, die in Wehingen ausgetragen wurden, löste der Hausener Elias Geiger das Ticket für die Qualifikation zur Baden-Württembergischen Jugendendrangliste, die in Aldingen ausgetragen wurde.

Elias Geiger startete in der U14 Konkurrenz, die mit zehn Teilnehmern unter anderem aus Böblingen, Grüntal, Metzingen, Bad Liebenzell besetzt waren. Gespielt wurde im Modus Jeder gegen Jeden. Nach zwölf Stunden Kampfgeist stand mit Elias Geiger der Sieger fest. Seine Bilanz mit 8:1 Siegen und 25:4 Sätzen konnte sich sehen lassen.

Somit hat sich Geiger für die Baden-Württembergische Jugendendrangliste am 24. Mai in Stuttgart qualifiziert. Ein toller Erfolg für den 13-Jährigen, der für den TTC Deilingen mit der U19 in der Landesliga aktiv ist.