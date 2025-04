Während die erste Mannschaft des TSV Nusplingen in der Landesliga einen Gegner auf Augenhöhe erwartet, bekommt es die zweite Mannschaft im Vorspiel mit einem harten Brocken zu tun.

Landesliga Herren

TSV Nusplingen – SV Böblingen II (Samstag, 19 Uhr). Im Duell gegen den SV Böblingen II, das in der Vorrunde knapp mit 9:7 gewonnenwurde, geht es für das Jagst-Sextett um die Sicherung des fünften Tabellenplatzes. In der Tabelle, aber auch von den Leistungen her, sind beide Teams auf Augenhöhe. Das Spiel kann in beide Richtungen laufen. Die Nusplinger mussten zwar zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen, jedoch zeigten die Bärataler in der Vorwoche eine gute Leistung gegen den Tabellenzweiten aus Rottenburg. Auf jeden Fall ist ein spannendes Spiel mit Qualität zu erwarten.

Landesklasse

TSV Nusplingen II –TG Schwenningen (Samstag, 15 Uhr). Eine harte Aufgabe im Abstiegskampf wartet auf die zweite Mannschaft des TSV Nusplingen am Samstagnachmittag gegen den Tabellenvierten aus Schwenningen. Ins Spiel gehen die Bärataler durch den Sieg der Vorwoche mit einer verbesserten Ausgangslage, was das Spiel jedoch nicht leichter macht. Die Gäste stehen auf dem ersten Platz der Rückrundentabelle und haben bisher noch kein Spiel verloren. Dementsprechend wird es eine schwere, aber keine unlösbare Aufgabe für den TSV.

Bezirksliga

TSV Nusplingen III – SV Liptingen (Samstag, 19 Uhr). Die dritte Garde des TSV Nusplingen spielt gegen den SV Liptingen. Da der TSV die Saison möglichst positiv beenden möchten, wollen die Nusplinger nach drei Niederlagen in Serie endlich mal wieder einen Sieg holen. Gegen Liptingen gehen die Bärataler als leichter Favoriten ins Duell, was sich an der Tabelle auch sehen lässt.

Kreisliga A1

SV Rosenfeld – SG Deißlingen (Samstag, 20 Uhr). Im letzten Spiel der Runde geht es für die erste Mannschaft der Rosenfelder gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer aus Deißlingen. Rein rechnerisch könnte der SV den Sprung auf den Relegationsrang noch schaffen, dafür müsste aber alles positiv für Rosenfeld laufen.

Kreisliga B2

TG Schömberg II – SV Liptingen III (Samstag, 19.30 Uhr). Gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten aus Liptingen könnten die Stauseestädter ihre Saison mit einem Sieg beenden. Mit dem schon gesicherten Relegationsrang ist die Ausgangslage gut. Die TG wird als Favorit ins Spiel gehen.

Kreisliga B3

SV Rosenfeld III – SV Marschalkenzimmern II (Samstag, 16.30 Uhr). Gegen den SV Marschalkenzimmern II, das bisher alle Saisonspiele gewonnen hat, wird es für die Gastgeber in ihrem letzten Saisonspiel eine sehr schwere Aufgabe, die nahezu unlösbar scheint. TTV Hardt III – SV Rosenfeld II (Sonntag, 10 Uhr). Als klarer Favoriten geht Rosenfeld II in dieses Spiel. Da der Relegationsplatz zur Kreisliga A schon gesichert ist, liegt außerdem kein Druck bei den Gästen.