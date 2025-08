1 Anna Hursey ist wieder die Nummer eins des ESV Weil. (Archivfoto) Foto: Andrii Lukatskyi Tischtennis-Erstbundesligist ESV Weil startet am 5. Oktober dieses Jahres in die neue Saison.







Der Rahmenterminplan liegt nun vor. Die Weilerinnen müssen an diesem Sonntag im Oktober beim TTC 1946 Weinheim antreten. Die Weinheimerinnen haben in der zurückliegenden Spielzeit in der Hauptrunde den ersten Platz belegt. Diese Auswärtsspiel wird wohl die erste große Standortbestimmung geben. Neu im Weiler Team ist die Norwegerin Martine Toftaker. Sie ist vom Zweitbundesligisten TTC Langen 1950 zum ESV gestoßen und ersetzt die Chilenin Daniela Ortega. Toftaker spielt beim ESV Weil an Position vier. Davor sind wie schon in der vergangenen Saison Anna Hursey an Position eins, Ievgeniia Sozoniuk (Position zwei) und Lea Lachenmayer (Position drei) gemeldet. Kornelija Riliskite ist die Nummer fünf im ESV-Team.