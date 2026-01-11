Tischtennis, DTTB-Pokal: ESV Weil im Pokal chancenlos

Erwartungsgemäß hat es für den Damen-Tischtennisbundesligisten ESV Weil bei den Deutschen Pokalmeisterschaften in Kolbermoor nichts zu erben gegeben.
Die Weilerinnen, die ohne ihre beiden Topspielerinnen Anna Hursey und Ievgeniia Sozoniuk antreten mussten, gewannen zwar in ihrer Dreier-Gruppe das zweite Match gegen den TuS Fürstenfeldbruck, hatten dann aber gegen den ttc berlin eastside, den amtierenden Pokalsieger des vergangenen Jahres, beim 0:3 keine Chance. Weil spielte in der Besetzung Lea Lachenmayer, Martine Toftaker und Kornelija Riuliskyte.