Tischtennis: Dreifach-Triumph für Bezirk Schwarzwald

1 Frederik Horn siegte mit TT Altburg bei den Herren B. Foto: Stark

Beim Regionspokalturnier in der Calmbacher Enztalhalle siegen bei den Herren A, B und C jeweils Teams aus dem Bezirk Schwarzwald.









Das Tischtennis-Regionspokalturnier in der Calmbacher Enztalhalle endete mit einem dreifachen Triumph der Mannschaften aus dem Bezirks Schwarzwald. Bei den Herren A (Verbandsliga und Landesliga) feierte das Gastgeberteam des TV Calmbach den Turniersieg. Bei den Herren B (Landesklasse und Bezirksliga) war TT Altburg erfolgreich, bei den Herren C (Bezirksklasse und Kreisligen) setzte sich der 1. TTC Mühlen durch. Alle drei Mannschaften haben sich für das Finalturnier des Tischtennisverbands Baden-Württemberg Mitte April in Gaggenau qualifiziert.