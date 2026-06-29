Tischtennis DM: Sina Ranft marschiert bis ins Finale

Bei Temperaturen um die 35 Grad ermittelten die besten Nachwuchsteams ihre Deutschen Mannschaftsmeister – mit Beteiligung von Talenten aus dem Schwarzwald.
Mit seinen erst 15 Jahren ging der Altburger Len Müller mit den U19-Jungs des TTC immoXone Bietigheim-Bissingen in der Hansestadt Osterburg (Sachsen-Anhalt) an den Start. Mit zwei glatten 6:0-Erfolgen und einem etwas umkämpfteren 6:3 über den USV Jena schaffte das Bietigheimer Team den Sprung ins Halbfinale, in dem man beim 6:1 gegen den Hessenvertreter TV Eschersheim ebenfalls obenauf war.