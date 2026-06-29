Tischtennis DM: Sina Ranft marschiert bis ins Finale

Bei Temperaturen um die 35 Grad ermittelten die besten Nachwuchsteams ihre Deutschen Mannschaftsmeister – mit Beteiligung von Talenten aus dem Schwarzwald.

Mit seinen erst 15 Jahren ging der Altburger Len Müller mit den U19-Jungs des TTC immoXone Bietigheim-Bissingen in der Hansestadt Osterburg (Sachsen-Anhalt) an den Start. Mit zwei glatten 6:0-Erfolgen und einem etwas umkämpfteren 6:3 über den USV Jena schaffte das Bietigheimer Team den Sprung ins Halbfinale, in dem man beim 6:1 gegen den Hessenvertreter TV Eschersheim ebenfalls obenauf war.

Gegen den Topfavoriten aus Velbert um den Jugend-EM-Teilnehmer Noah Hersel war dann im Endspiel beim 2:6 kein Kraut gewachsen. „Es war ein grandioses Turnier mit einer tollen Stimmung“, zeigte sich Len Müller im Nachgang stolz über die deutsche Vizemeisterschaft. Das Turnier dürfte ihm auch auf Grund der großen Hitze in Erinnerung bleiben. „Auch die Luftfeuchtigkeit in der Halle war brutal hoch“, so der 15-Jährige.

Alle stoßen bei der Hitze an ihre Grenzen

Auch in Bietigheim-Bissingen, wo die deutschen Meisterschaften der U 15-Jugend zur Austragung kamen, stießen alle Beteiligten an ihre Grenzen. Handventilatoren waren im Einsatz, mit Wassersprühflaschen wurde für Erfrischung gesorgt, allenthalben wurden Schlägerblätter oder Fächer gewedelt. Mit 500 gratis ausgegebenen Getränkeflaschen kam der Gastgeber den Teilnehmern entgegen, die Schiedsrichter erlaubten in der Handtuchpause (nach jeweils sechs Punkten) den Griff zur Wasserflasche.

Die Mühringerin Sina Ranft marschierte mit dem Team des TSV Korntal mühelos durch die Vorrunde, unter anderem wurden der FC Bayern München und der 1. FC Saarbrücken jeweils mit 6:0 geschlagen. Auch im Halbfinale geriet man gegen den TV Bad Orb nicht in Bedrängnis, wenngleich Sina Ranft beim 6:1 den Ehrenpunkt zuließ (5:11, 14:12, 2:11 und 14:16 gegen Karlotta Repp).

Fehlstart gegen Düsseldorf

Im Endspiel gegen Borussia Düsseldorf legten die Korntalerinnen einen Fehlstart in den Doppeln hin (0:2), die Erfolge von Kira Aeberhard (2) und Dana Haspel änderten nichts an der Finalniederlage. „Wir haben heute trotzdem nicht den Titel verloren, sondern die deutsche Vizemeisterschaft gewonnen“, sagte TSV-Trainerin Szilvia Kahn.

FC Bayern München zu stark

Luisa Schreiber aus dem meisterlichen Verbandsoberliga-Frauenteam des TTC Mühringen ging in Osterburg im Trikot des TSV Herrlingen ins Rennen. An Position zwei hatte die 19-jährige Nusplingerin phasenweise einen schweren Stand, gewann aber gegen Borussia Düsseldorf (6:3) und den SV Motor Falkensee (6:1) zwei wichtige Einzel.

Im Halbfinale erwies sich der spätere deutsche Meister FC Bayern München (1:6) als eine Nummer zu groß, mit einem 6:1-Erfolg über den TTC Langen schaffte der TSV aber noch den Sprung aufs Treppchen.