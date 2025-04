Der Terminplan des Spielleiters wollte es so, dass die Horber Vorstädter noch fünf Partien auszutragen hatten, während der VfL Nagold mit 31:5 Punkten bereits Ende März die Saison beendet hatte.

Gleichauf nach Minuspunkten musste der TTC II alle diese Partien gewinnen, was er dann auch mit deutlichen Siegen souverän schaffte und sich mit dem besseren Spielverhältnis doch noch an die Tabellenspitze setzte.

Ein 9:0!

Am letzten Spieltag hatte das Team um Kapitän Mark Schüle beim 9:0 gegen den TTC Birkenfeld überhaupt keine Probleme. „Da wir nun mit Justus Reihs einen Neuzugang aus der Hamburger Gegend für unsere erste Mannschaft verpflichten konnten und dort weiter in der Verbandsoberliga an den Start gehen werden, werden wir auch mit der zweiten Mannschaft den Aufstieg in die Landesklasse wahrnehmen“, sagte TTC-Macher Frank Bolanz.

Fronten geklärt

Im Tabellenkeller waren bereits vor dem letzten Spieltag die Fronten geklärt: Der TSV Altheim (5:31 Punkte) kehrt nach einjährigem Gastspiel wieder in die Bezirksklasse zurück, mit ihm verlässt der WSV Schömberg (6:30) das Bezirksoberhaus. Der feierte beim Saisonfinale wenigstens noch einen 9:4-Erfolg gegen den VfL Stammheim, der über die Relegation am 10. Mai noch den Klassenerhalt schaffen kann.

In der Bezirksklasse Süd kam es zum abschließenden Aufeinandertreffen der beiden besten Teams. Der 1. TTC Mühlen präsentierte sich gegen den Zweiten CVJM Grüntal II in meisterlicher Form und gewann in der Aufstellung Wilhelm Wendel, Julius Götz, Achim Held, Dennis Morath, Patrick König und Harald Schneider souverän mit 9:3.

Bitterer Abstieg

Für die Grüntaler, die in die Aufstiegsrelegation gehen, punkteten Egor Datckov, Lucas Kamentschuk und das Doppel Stefan Buck/Georg Armbruster. In den sauren (Abstiegs-) Apfel beißen die punktgleichen Teams aus Bad Rippoldsau und Mitteltal-Obertal (je 7:29 Punkte), der SSV Schönmünzach III kann über die Relegation noch den Klassenerhalt schaffen.