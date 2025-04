Im Kampf um Platz zwei in der Oberliga bleiben die Frauen des SSV Schönmünzach II bei der Musik. Kurioserweise stießen die SSV-Frauen beim Tabellensechsten TTC Ketsch auf mehr Gegenwehr als im richtungsweisenden Verfolgerduell beim bisherigen Dritten TTV Burgstetten.

In Ketsch sah man sich in der Anfangsphase mit einem 1:3-Rückstand konfrontiert, bog aber – vor allem dank eines starken hinteren Paarkreuzes mit Nicole Gaiser und Antonia Walkenhorst – rechtzeitig die Partie vor 30 Zuschauern noch um.

Hellwach zum Start

Durchaus gewarnt vom Fehlstart, präsentierte man sich dann in Burgstetten von der ersten Minute an hellwach und fuhr in der Aufstellung Leonie Müller, Melissa Bill, Nicole Gaiser und Laura Bauer einen in der Höhe unerwarteten 9:1-Kantersieg ein. In den restlichen beiden Heimspielen gegen Singen und Süßen II geht es nun um die erfolgreiche Verteidigung des zweiten Platzes, der die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Regionalliga zur Folge hätte.

TTC Lützenhardt wie erwartet

Der TTC Lützenhardt stand gegen Spitzenreiter TSV Untergröningen erwartungsgemäß auf verlorenem Posten, beim satten 0:10 gab es lediglich vier Satzgewinne zu verbuchen. Um den direkten Abstiegsplatz noch zu verlassen, müssten Klara Misurak & Co. im letzten Heimspiel gegen die TTG Süßen II punkten, ansonsten droht die Rückkehr in die Verbandsoberliga.

Klare Tatsachen

Für klare Tatsachen sorgten die Verbandsliga-Frauen des TTC Mühringen, die in der Aufstellung Hannah Sauter, Jana Schüle, Luisa Schreiber und Lara Hellstern mit einem ungefährdeten 8:0-Erfolg im Spitzenspiel bei der TG Schwenningen ihr Meisterstück machten. Sieben Satzgewinne wurden dem Gegner gestattet, einen Spielgewinn ließ der verlustpunktfreie Spitzenreiter allerdings nicht zu. In voraussichtlich unveränderter Aufstellung geht es in der kommenden Saison in der Verbandsoberliga ans Werk.

Auch die „Zweite“ jubelt

Auch die zweite Frauen-Mannschaft des TTC Mühringen ist durch, das 8:1 gegen den CVJM Grüntal bedeutete den Titelgewinn in der Landesliga und den Aufstieg in die Verbandsliga. Sina Ranft ließ gegen Alexandra Eisenbeis den Grüntaler Ehrenpunkt zu, der beim 10:12 im entscheidenden fünften Satz lange umkämpft war.

In der lediglich aus fünf Mannschaften bestehenden Landesklasse dominieren die Teams aus Weil der Stadt und Renningen das Geschehen. Dementsprechend fiel das 0:8 des TTC Mühringen III gegen die zum Teil oberliga-erprobten Weil der Städter Damen nicht sonderlich ins Gewicht.

Die Erfolgssaison der Männer des TTC Mühringen komplettierten auch die Männer. Das Aushängeschild des Tischtennisbezirks Schwarzwald machte in der Verbandsoberliga mit einem dramatischen 9:7 gegen den TTC Ergenzingen die Vizemeisterschaft fest, mit der im Vorfeld der Saison selbst die kühnsten Optimisten nicht gerechnet hätten.

Knisternde Spannung

Keines der beiden Teams konnte sich im Verlauf der Begegnung absetzen, für knisternde Spannung war bis zum Schlussdoppel gesorgt. In diesem setzten sich Attila Namesztovszki und Andrew Schönhaar knapp mit 11:8, 15:17, 11:7, 12.14 und 11:8 gegen Jochen Raff/Steffen Leuze durch. Andrew Schönhaar gewann zuvor beide Einzel am Spitzenpaarkreuz, unter anderem gegen Christoph Hörmann, der sich im ersten Satz am Rücken verletzte und dann gegen Namesztovszki abschenken musste.

Relegationsplatz sicher

Silas Schurr spielte am mittleren Paarkreuz stark auf, Alex Moreno musste derweil seine beiden ersten Niederlagen in der Rückrunde einstecken. Einen Spieltag vor Saisonschluss hat der starke Aufsteiger den Relegationsplatz zur Oberliga sicher. „Mal schauen, wer da überhaupt antreten wird“, sagt TTC-Vorstand Frank Bolanz.

Eine Wuntertüte

Der SSV Schönmünzach präsentiert sich in der Landesliga als Wundertüte. Setzte man in der Vorwoche beim 9:7 gegen den bis dato ungeschlagenen Spitzenreiter TTV Gärtringen ein Ausrufezeichen, ließ man nun beim bislang punktlose TTC Ottenbronn II eher ein Fragezeichen folgen. Ohne Spitzenspieler Fabian Frey unterlag die SSV-Zweite mit 6:9 und gab den zweiten Platz wieder aus der Hand. Michael Kocheisen und Maximilian Bill hielten sich am Spitzenpaarkreuz schadlos, danach punkteten nur noch Mathias Schwab und Sören Quass je einmal. Auf Ottenbronner Seite zeigte sich „Sascha“ Aksentijevic nervenstark, auch Florian Stehling punktete doppelt.

Hart umkämpfter Klassenerhalt

Hart umkämpft bleibt in der Landesklasse der Kampf um den Klassenerhalt. Der CVJM Grüntal erkämpfte sich beim TV Calmbach II einen wichtigen Zähler, beim 8:8 stellten Raphael Gukelberger und Paul Olexenko eine starke Mitte. Im Schlussdoppel waren Dirk Sailer und Moritz Blumenstock phasenweise schon auf Siegeskurs, im Endspurt bogen allerdings Craig Gascoyne und Robin Rieg noch die Partie.