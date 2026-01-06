Tischtennis: Der Bära-Cup geht nach Dormettingen

Matthias Scherer und Holger Erler setzen sich bei der 47. Auflage des traditionellen Zweierteams-Turnier des TSV Nusplingen die Krone auf.

Der traditionelle Bära-Cup des TSV Nusplingen wurde in diesem Jahr vom Zweierteam des TSV Dormettingen gewonnen. Im Endspiel setzte sich die Paarung Matthias Scherer/JochenErler gegen ihre Kontrahenten von der TG Schwenningen mit dem Akteuren Jenas Mahler/Stefan Reichelt klar mit 3:0 durch. Die Vorjahressieger Gerd Müller/Heiko Paitz vom TTC Spaichingen mussten sich in einem hochklassigen Feld bereits frühzeitig verabschieden.

24 Zweierteams buhlen um die Titel Insgesamt spielten 24 Zweierteams von den eingeladenen Vereinen um den prestigeträchtigen Titel des Bära-Cups. Bereits zum 47. Mal kämpfte man in der Heuberggemeine um die Punkte bei diesem traditionsreichen Turnier. Wie immer wurde die Vorrunde in Vierergruppen im Modus Jeder-gegen-Jeden absolviert. Die beiden Gruppenersten qualifizierten sich danach für das A-Turnier, die Gruppendritten spielten den Titel in der B-Konkurrenz aus.

A-Turniersieg geht an Scherer/Erler

Im Halbfinale des A-Turnieres standen sich letztendlich die Teams von Gastgeber TSV Nusplingen, Jörg Ritter und Joachim Henle, und von der TG Schwenningen gegenüber. Das überaus spannende Semifinale gewannen letztendlich die Neckarstädter knapp mit 3:2. Das zweite Semifinale bestritten der TSV Dormettingen gegen das Team der TTG Margrethausen mit Thomas Schweikert und Marcus Jäger, wobei sich die Erstgenannten ebenfalls nur hauchdünn mit 3:2 durch setzten und somit ins Finale einzogen.

Das Endspiel war dann überraschenderweise eine klare Angelegenheit für das Duo aus der Zollern-Gemeinde und endete mit 3:0 für den TSV Dormettingen. Mit insgesamt 9:1 Sätzen setzten sich Matthias Scherer/Jochen Erler deutlich gegen ihr Kontrahenten durch und dürfen sich fortan Bära-Cup-Sieger 2016 nennen.

Hoffmann/Busmann dominiere das B-Turnier

Im B-Turnier behielt die Paarung des TTV Vöhringen mit Timo Hoffmann und Paul Busmann im Finale die Oberhand über die Paarung der TG Schwenningen II mit Christoph Seifried/Roman Döring.

In der Summe war die überaus sportlich hochklassige Veranstaltung wieder ein echter Erfolg, und alle Teilnehmer waren voll des Lobes für die gelungene Organisation durch den gastgebenden TSV Nusplingen.