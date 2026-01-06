Tischtennis: Der Bära-Cup geht nach Dormettingen

Matthias Scherer und Holger Erler setzen sich bei der 47. Auflage des traditionellen Zweierteams-Turnier des TSV Nusplingen die Krone auf.
Der traditionelle Bära-Cup des TSV Nusplingen wurde in diesem Jahr vom Zweierteam des TSV Dormettingen gewonnen. Im Endspiel setzte sich die Paarung Matthias Scherer/JochenErler gegen ihre Kontrahenten von der TG Schwenningen mit dem Akteuren Jenas Mahler/Stefan Reichelt klar mit 3:0 durch. Die Vorjahressieger Gerd Müller/Heiko Paitz vom TTC Spaichingen mussten sich in einem hochklassigen Feld bereits frühzeitig verabschieden.