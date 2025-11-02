Tischtennis-Bundesliga Damen: Da wäre für Weil mehr drin gewesen

Die Tischtennisspielerinnen des ESV Weil haben am Sonntag in der heimischen Sporthalle auch das zweite Saisonmatch verloren.
Die Gastgeberinnen unterlagen dem Titelfavoriten ttc eastside berlin mit 4:6. Es wäre mehr drin gewesen in dieser Begegnung, zumal Berlins Top-Spieler Nina Mittelham fehlte. Aber auch ohne sie setzte sich das Tischtennis-Team aus der Bundeshauptstadt am Ende durch, weil die Gastgeberinnen im hinteren Paarkreuz mit Abwehrspielerin Lea Lachenmayer und Kornelja Riliskyte nicht Paroli bieten konnten. Als auch noch Anna Hursey und Ievgeniia Sozoniuk jeweils ein Einzel verloren, war die Heimniederlage letztlich nicht abzuwenden.