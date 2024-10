Tischtennis Bezirksmeisterschaft: Warum es für Furtwangen nur eine Meldung in den A-Klassen gab

1 Christiane Hör, Katja Wiedeman, Heidi Isele, Joel Winterhalder und David Singh (von links) waren bei den Bezirksmeisterschaften in Furtwangen am Start. Foto: Maier

Kuriosum bei den Bezirksmeisterschaften im Tischtennis: In den A-Klassen gab es nur eine Meldung. Der Bezirksvorsitzende Armin Pascal nennt mehrere Gründe für die insgesamt schwachen Teilnehmerzahlen.









Link kopiert



Eine Tischtennisbezirksmeisterschaft ohne A-Klassenspieler an den Platten, dies war seit Bestehen des Tischtennisbezirkes noch nie der Fall. In diesem Jahr kam es bei den Bezirksmeisterschaften in Furtwangen zu diesem Novum, denn in den A-Klassen gab es bei den Damen und Herren keine Spiele, da nur eine Meldung vorlag.