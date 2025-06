Der Bezirkstag des Tischtennisbezirks Schwarzwald im Sportheim der SF Emmingen war ein historischer – und ein vorgezogenes Abschiedsszenario. Nach nur 48 Minuten hatte der Vorsitzende Michael Kocheisen aus Baiersbronn die Tagesordnung abgearbeitet und sich bei den Vereinsdelegierten für das Vertrauern bedankt.

Es der letzte Bezirkstag, was die bisherige Organisationsstruktur angeht. Im kommenden Jahr greift die Bezirksreform des Verbands und damit der Zusammenschluss der bisherigen Bezirke Böblingen und Schwarzwald.

Lesen Sie auch

Alles bleibt, wie es ist

„Die weitaus meisten Mannschaften spielen auf Bezirksebene. Für sie hat die Bezirksreform keine Relevanz. Die Spielklassen bleiben vorerst wie sie sind“, ließ Michael Kocheisen wissen. Lediglich die Vereine, die auf Verbandsebene ihre Punkte sammeln, müssen sich auf eine verschärfte Abstiegsregelung einstellen. „Denkbar sind in der Verbandsliga und der Landesliga drei oder vielleicht sogar vier Absteiger. Aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen“, so der Bezirkschef.

Gespräche mit Böblingen

In den kommenden Monaten werden die Verantwortlichen der beiden benachbarten Bezirke den gemeinsamen Bezirk Böblingen/Schwarzwald organisatorisch auf den Weg bringen. Neu im Team des Bezirks Schwarzwald ist der langjährige Bezirksvorsitzende Michael Stark, der für ein Jahr zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde und an der Seite von Michael Kocheisen bei den Gesprächen mit den Verantwortlichen des Nachbarbezirks seine Erfahrung einbringen will. Der erste gemeinsame Bezirkstag muss nach Vorgaben des Verbands bis spätestens Ende Juni 2026 über die Bühne gehen.

SSV ist das Aushängeschild

In der zurückliegenden Saison hatten im Bezirk Schwarzwald 37 Vereine am Spielbetrieb teilgenommen, im Bezirk Böblingen waren es 28. Sportliches Aushängeschild des Bezirks Schwarzwald waren die Frauen des SSV Schönmünzach, die nach der Meisterschaft in der 3. Liga zuletzt in der 2. Bundesliga am Start waren. Dass sich um ein nur einjähriges Intermezzo handeln würde, war schnell klar, dennoch wird die zurückliegende Saison bei den Spielerinnen und dem Umfeld ein unvergessliches Erlebnis bleiben. Die Frauen II des SSV Schönmünzach hat in der Oberliga Baden-Württemberg Platz zwei erreicht und sind über die Relegation in die Regionalliga aufgestiegen.

TTC Mühringen überzeugt

Drei Mannschaften aus zwei Vereinen des Bezirks Schwarzwald haben sich in der Saison 2024/25 auf Verbandsebene die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die jeweils nächsthöhere Spielklasse gesichert. Bei den Frauen überzeugte der TTC Mühringen auf der ganzen Linie und holte gleich zwei Titel. Die erste Garnitur wurde Meister in der Verbandsliga, die zweite in der Landesliga. Das Team von TT Altburg wurde überlegen Meister in der Landesklasse und spielt in der kommenden Saison in der Landesliga. Alle drei Meisterteams haben zudem den Bezirkspokal und somit das Double gewonnen.

Kein Bewerber hat sich für das Ressort Öffentlichkeitsarbeit gefunden. Dasselbe gilt für die Ressorts Seniorensport und Damensport. Zuletzt hatte es im Bezirk Schwarzwald, ebenso wie in einigen anderen Bezirken, keinen Mannschaftsspielbetrieb im Frauenbereich Bereich gegeben.

Zu wenige Schiedsrichter

Mit nur sieben Schiedsrichtern aus fünf Vereinen steht der Bezirk Schwarzwald in der Statistik des Verbands weit hinten. In der kommenden Saison könnten es nur noch sechs sein. Charly Koch, Ressortleiter Schiedsrichter der Bezirke Böblingen und Schwarzwald, richtet hinsichtlich der verfügbaren Regelkundlern seinen Appell an die Vereine, sich auch in diesem Bereich zu engagieren und die Angebote der Schiedsrichter-Neulingslehrgänge anzunehmen.

Pokalspieltag in Calmbach

Die letzten Bezirksmeisterschaften des Bezirks Schwarzwald (Erwachsene/Jugend) gehen am zweiten Oktoberwochenende dieses Jahres in Neubulach (Ausrichter TV Oberhaugstett) über die Bühne. Der TV Calmbach ist im am Sonntag, 11. Januar, Gastgeber des letzten zentralen Bezirkspokalspieltags des Bezirks Schwarzwald. Die Relegationsspiele finden am Samstag, 9. Mai, in Gechingen statt.