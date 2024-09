Tischtennis Bezirk Schwarzwald: Diese Mannschaft wird bei den Herren neu dabei sein

1 Der SSV Schönmünzach feierte in der vergangenen Saison den Aufstieg und spielt zum ersten Mal in der zweiten Bundesliga.Foto: Klisch Foto:

Bald beginnt die Tischtennisssaison der Frauen- und Männermannschaften. Der SSV Schönmünzach wird allerersten Saison in der zweiten Bundesliga angehen. In der Männerbundesliga gibt es einige Teams die im oberen Bereich der Tabelle angreifen werden.









Am kommenden Wochenende fällt in den Verbands- und Bezirksspielklassen der Startschuss zur neuen Tischtennissaison. Aushängeschild bei den Frauen ist der SSV Schönmünzach, der nach dem vorangegangenen Durchmarsch nun erstmals in seiner Vereinsgeschichte in der Zweiten Bundesliga ins Rennen geht, auch der TTC Lützenhardt agiert weiterhin in der Oberliga, also einer Spielklasse auf Bundesebene. Zum Lützenhardter Quartett um Teamkapitän Nejla Yaman gesellte sich nun der SSV Schönmünzach II, dem mit Neuzugang Leonie Müller und den beiden Talenten Melissa Bill und Sara Müller (kam von der SG Wilferdingen/Nöttingen) durchaus eine gute Rolle im baden-württembergischen Oberhaus zuzutrauen ist.