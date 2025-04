Mit 20:16 Punkten beendete der Aufsteiger das Jahr auf dem fünften Platz. Großen Anteil daran hatte Eigengewächs Len Müller, der sich mit einer beachtlichen 24:6-Einzelbilanz hinter der Altshausener Nummer eins Dimitrij Mazunov auf den zweiten Platz in der Jahresgesamtrangliste spielte.

Den 14-Jährigen zieht es nun zum TTC Bietigheim-Bissingen in die Oberliga. Beim Saisonausklang in Amtzell, bei dem Kapitän Christian Metzler fehlte, punktete Len Müller wieder in den beiden Topeinzeln, außerdem fuhr Daniel Metzler noch etwas Zählbares ein. Im Kollektiv waren die Allgäuer, die acht ihrer neun Rückrundenpartien vor eigenem Publikum absolvierten, allerdings stärker.

Die Saisonbilanzen des TV Calmbach: Len Müller 24:6, Daniel Metzler 20:12, Armin Bacher 6:10, Christian Metzler 18:7, Christof Müller 13:13, Mo Müller 9:19, Craig Gascoyne 3:7, Ludwig Schmidt 3:3, Doppel 31:25.

SSV Schönmünzach Dritter

Der SSV Schönmünzach hat die Landesliga-Saison bereits als Dritter (29:11 Punkte) beendet, der TTC Ottenbronn II kassierte am letzten Spieltag noch ein 2:9 gegen Vizemeister TV Rottenburg. In den Doppeln kam der TTC gut rein, in den Einzeln war derweil nichts drin. Nur Jannis Kappler war im Topeinzel gegen Markus Leske nah dran an der Ergebniskosmetik (11:13 im fünften Satz). Dem TTC gelangen in der Rückrunde immerhin drei Siege, der Abstieg in die Landesklasse nach dreijähriger Landesliga-Zugehörigkeit steht aber bereits seit längerem fest.

TTC Ottenbronn II in Zahlen

Die Saisonbilanzen des TTC Ottenbronn II: Jannis Kappler 9:26, Achim Kappler 7:28, Aleksandar Aksentijevic 7:15, Julian Haußer 10:21, Timo Schnieber 10:15, Florian Stehling 6:14, Doppel 21:39.

Meister in der Landesklasse

Erstmals in der Vereinsgeschichte rückt nun das Team von TT Altburg in die Landesliga auf. Mit acht Punkten Vorsprung auf den SV Leonberg/Eltingen wurden die Mannen um Kapitän Nicolai Jackstadt Meister in der Landesklasse.

Zum Abschluss hatte man mit der SpVgg Weil der Stadt II beim 9:0 wenig Mühe, im einzigen Fünfsatzspiel musste sich Edvard Neisz gegen Thomas Laufer noch am meisten strecken.

Eine Ära endet

Seit 2017 gehörte die TTG Unterreichenbach-Dennjächt, abgesehen von einem einjährigen Gastspiel in der Landesliga (2019/2020) zum festen Inventar der Landesklasse. Nun endet diese Ära mit dem Abstieg in die Bezirksliga, woran auch das abschließende 9:0 gegen Schlusslicht TTF Schönaich nichts mehr änderte.

Ohne die frühere Nummer eins Robin Kaiser, der in dieser Saison nicht zur Verfügung stand, und mit einem Patrick Christiansen, der verletzungsbedingt nicht immer in Topform auflaufen konnte, gelang es der TTG nicht, sich der Konkurrenz zu erwehren.

Herausragender Dritter

Aufsteiger TTSV Baiersbronn-Klosterreichenbach beendete die Saison auf dem herausragenden dritten Platz (23:13 Punkte), punktgleich mit Vizemeister SV Leonberg/Eltingen, dahinter folgen der TV Calmbach II (21:15) sowie der TV Oberhaugstett und der zweite Aufsteiger CVJM Grüntal, die sich zum Abschluss ein packendes Mittelfeldduell lieferten.

Gesamterfolg wackelt

Dank einer optimalen Ausbeute in den Doppeln (4:0) setzten sich die Oberhaugstetter mit 9:7 durch, mussten aber trotz zwischenzeitlicher 7:1-Führung noch um den Gesamterfolg bangen. Auf Grüntaler Seite blieben Fabio Gruber und Moritz Blumenstock in den Einzeln ungeschlagen. In Zeiten zahlreicher Ersatzgestellungen bemerkenswert: Die Grüntaler spielten in diesem Jahr – bis auf eine Ausnahme – alle Partien mit ihrer Stamm-Sechs.

Die Bilanzen des Bezirksvertreter

Die Saisonbilanzen der Vertreter aus dem Bezirk Schwarzwald in der Landesklasse:

TT Altburg: Jonas Dreher 29:6, Nicolai Jackstadt 24:10, Frederik Horn 26:7, Edvard Neisz 10:3, Simon Pfarre 16:8, Günter Dreher 6:16, Elisabeth Kronich 6:8, Doppel 33:24.

TTSV Baiersbronn-Klosterreichenbach: Andreas Geiger 17:18, Stephan Reinhardt 18:17, Oguzhan Durmaz 17:16, Benny Wenselau 12:17, Markus Schoch 18:6, Jörg Wenselau 15:10, Doppel 33:26.

TV Calmbach II: Armin Bacher 16:2, Craig Gascoyne 11:7, Ludwig Schmidt 19:8, Markus Buck 14:4, Robin Rieg 4:15, Bernd Schmid 14:11, Samuel Müller 9:13, Marcus Müller 4:2, Dennis Weber 7:9, Bjarne Stähle 3:13, Doppel 35:25.

Aussagekräftige Zahlen

TV Oberhaugstett: Hermann Schwenker 15:10, Oliver Schaible 17:19, Marcel Sezginer 19:14, Harald Baitinger 19:12, Stephan Springer 10:15, Simon Schneckenburger 5:12, Marco Walz 3:7, Doppel 35:25.

CVJM Grüntal: Fabio Gruber 15:21, Dirk Sailer 9:26, Raphael Gukelberger 18:16, Paul Olexenko 16:17, Moritz Blumenstock 25:5, Pascal Bestges 11:15, Doppel 31:31.

TTG Unterreichenbach-Dennjächt: Patrick Christiansen 14:19, Benjamin Klaus 9:14, Daniel Sawa 11:23, Gerhard Volz 15:15, Moritz Hegel 15:13, Markus Treiber 10:10, Doppel 30:28.