Tischtennis Aufstiegsspiele: SSV Schönmünzach II marschiert durch

1 Die erfolgreichen Schönmünzacher Spielerinnen (von links): Lena Walkenhorst, Nicole Gaiser, Trainer Andrzej Kaim, Melissa Bill, Betreuer Klaus Frey, Antonia Walkenhorst, Sara Müller, Leonie Müller und Betreuerin Julia Kaim. Foto: Thomas Holzapfel

Die Tischtennis-Frauen des SSV Schönmünzach II haben es tatsächlich geschafft: Sie spielen in der kommenden Saison ein Klasse höher.









Nach zuletzt drei Meisterschaften in Serie (Landesliga Saison 2021/2022, Verbandsliga 2022/2023 und Verbandsoberliga 2023/2024) beendete man die Oberliga-Saison auf dem zweiten Platz und qualifizierte sich für die Aufstiegsrelegation zur Regionalliga. Hier musste man sich am vergangenen Wochenende in Stuttgart der spielstarken Konkurrenz des Gastgebers DJK Sportbund Stuttgart und des TSV Gau-Odernheim erwehren.