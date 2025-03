Dies vor allem deshalb, weil der Gegner bereits am Vortag ersatzgeschwächt in Offenburg antrat und dort zudem deren Nummer zwei Lisa Wang zwei Partien kampflos abgeben musste.

Die Oberschenkelverletzung, die ihr in der Samstagspartie zu schaffen machte, erwies sich dann aber in der Murgtalhalle als nicht allzu gravierend, so dass das 15-jährige Toptalent beide Einzel am Spitzenpaarkreuz für sich entscheiden konnte.

Antonia Bernhard punktet

Vor 35 Zuschauern punkteten die SSV-Spielerinnen dann lediglich gegen Anröchtes Ersatzspielerin Amelie Schwietzer, im Einzel hatte Antonia Bernhard beim 11:1, 11:4 und 11:3 keine Mühe.

Sonderlob

Ein Sonderlob verdiente sich Schönmünzachs Laura Bauer, die für die weiterhin verletzte Magdalena Hübgen einsprang und sowohl im Doppel als auch im Einzel gegen Yang Henrich einen Satzgewinn verbuchen konnte.

Spitzenreiter der Gegner

Am kommenden Wochenende geht das SSV-Quartett um Trainer Andrzej Kaim auf Reisen, dann stehen die Auswärtspartien beim Siebten TTC Langen und bei Spitzenreiter TSV Langstadt II auf dem Plan.