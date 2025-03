Kreisliga B2 Spitzenspiel in Walddorf – „Kacktor“, Unterzahl und zwei Standardtore

Was den Kampf um den Titel anbelangt, ist die Kreisliga B2 wohl die spannendste Liga im Bezirk. Im Topspiel am Sonntag teilten Walddorf und Teinachtal zuletzt die Punkte und mussten zwei Teams an sich vorbeiziehen sehen. Eins davon sogar kampflos.