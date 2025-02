VfL Nagold II Wie zufrieden ist der beste Calwer Bezirksligist der Vorsaison?

In der vergangenen Saison war der VfL Nagold II in der Bezirksliga Böblingen/Calw die beste Mannschaft aus dem Kreis Calw. Jetzt in der neuen Bezirksliga Nordschwarzwald ist sie dagegen die schlechteste aus dem alten Bezirk. Trainer Michael Steger sieht darin keinen Widerspruch – aus einem einfachen Grund.