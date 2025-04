Die einjährige Episode der Schönmünzacher Tischtennisfrauen in der 2. Bundesliga fand am vergangenen Wochenende mit einem Doppelspieltag in Bayern sein Ende.

Bei Meister TTC Langweid unterlag man glatt mit 0:6, beim Dritten TuS Fürstenfeldbruck stand das Murgtal-Quartett beim 1:6 ebenfalls auf verlorenem Posten (Ehrenpunkt durch das Doppel Laura Kaim/Magdalena Hübgen).

Nun wird der Blick wieder uneingeschränkt nach vorne gerichtet, in der kommenden Saison will man in der Dritten Bundesliga wieder eine gute Rolle spielen.

Tränen zum Abschied

In diese geht man dann ohne Magdalena Hübgen, die im letzten Heimspiel der Saison emotional und tränenreich verabschiedet wurde. Die 18-Jährige Saarländerin zieht es nach zwei Jahren in Schönmünzach zu Zweitligist TTK Anröchte. „Der Kontakt zu Magdalena wird sicherlich nicht abreißen“, sagt SSV-Macher Klaus Frey, „aktuell haben wir ein paar Anfragen am Laufen und hoffen darauf, ihre freie Position adäquat auffüllen zu können.“

Zum ersten Mal im Schönmünzacher Training schlug zuletzt die gerade mal zwölfjährige Ägypterin Kinda Mostafa auf, für die die dritte Liga allerdings noch zu früh kommt. „Wir planen sie in der kommenden Saison ein paar Mal in der zweiten Mannschaft einzusetzen“, sagt Klaus Frey.

„Zweite“ will den Coup schaffen

Wo die zweite SSV-Mannschaft zukünftig spielt, entscheidet sich am kommenden Wochenende, wenn die Schönmünzacher in der Aufstiegsrelegation zur Regionalliga in der Stuttgarter Sporthalle Nord auf den Gastgeber DJK Sportbund II (9:30 Uhr) und im Anschluss (12:30 Uhr) auf den TSV Gau-Odernheim treffen.

Ambitionen sind groß

Der Oberliga-Vizemeister geht durchaus ambitioniert in die beiden Begegnungen, in der Aufstellung Leonie Müller, Melissa Bill, Sara Müller, Nicole Gaiser und Antonia Walkenhorst braucht man sich vor der Konkurrenz nicht zu verstecken.