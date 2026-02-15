Tischtennis-Bundesligist ESV Weil hat am Samstag die erwartete Niederlage beim TSV Langstadt bezogen.
Die Weilerinnen wehrten sich nach Kräften, mussten sich aber am Ende ohne Spitzenspielerin Anna Hursey, die bei einem Turnier in Indien weilte, klar mit 2:6 geschlagen geben. Außerdem fehlte auch die Norwegerin Martine Toftaker verletzungsbedingt. Weil auch die zweite Mannschaft am vergangenen Wochenende zwei Partien austragen musste, sprang Nachwuchsspielerin Leonie Kovac, die Tochter von Alen Kovac in die Bresche.