Der Dornröschenschlaf ist vorbei: Nach zweijähriger Pause war das Tischlein am Freitag wieder reich gedeckt. Der Hechinger Abendmarkt öffnete erneut seine Pforten.















Hechingen - Herbei, herbei: Was im Märchen funktioniert, verfehlte auch in der Realität seine Wirkung nicht. Stadt und Händler hatten eingeladen – und viele Besucher waren gekommen. Um zu sehen, zu staunen, zu plaudern und zu genießen. Und um endlich einmal wieder dem locker-leichten, schmerzlich vermissten Lebensgefühl zu frönen, das die Pandemie so lange im Zaum gehalten hat. Der Wonnemonat Mai macht’s möglich – und das Märchen vom Tischlein-deck-Dich wahr: "Wenn ich es hinstelle und ihm sage, es solle sich decken, so stehen gleich die schönsten Gerichte darauf und ein Wein dabei, der das Herz erfreut."

Viele kulinarische Köstlichkeiten

In Hechingen wurde dieses Märchen weitergeschrieben, denn der Abendmarkt wartete nicht nur mit jeder Menge kulinarischer Köstlichkeiten auf, sondern auch mit viel Musik. Zum Auftakt hallten die rhythmischen Klänge der von Thomas Wahl geleitete Percussion-Gruppe der Hechinger Jugendmusikschule über den Rathausplatz; begleitet vom Applaus der aufmerksam lauschenden Gäste, die Bürgermeister Philipp Hahn nach der langen Pandemie-Pause herzlich "in unserer guten Stube" begrüßte.

Vom Konzept des "kunterbunten Markttreibens" – "Lebensfreude und Genuss" – ließen sich indes nicht nur Hechinger in den Bann ziehen. Der Markt sei mittlerweile zu einem "Treffpunkt" für Gäste aus der ganzen Umgebung geworden, freute sich Philipp Hahn. Zum Erfolgsmodell machen ihn neben den treuen Besuchern und den Geschäftsleuten, die sich an der Veranstaltung beteiligen, auch die zahlreichen Beschicker, die ihre Kunden mit vielerlei Leckereien verwöhnten und einen besonderen Aspekt in den Vordergrund rücken: die Regionalität.

Von Wildspezialitäten bis Crêpes

Dementsprechend reichte die Angebotspalette am Freitag von Schwarzwälder Wildspezialitäten über eine Käseauswahl vom Albbüffel bis hin zu Back- und Wurstwaren. Dem Ganzen das Sahnehäubchen auf setzten indes nicht nur Süßwaren wie Crêpes oder Striezel, sondern auch erlesene Getränke. Denn wer will es sich schon nehmen lassen, einmal Schwäbischen Whisky oder "HCH Dry Gin" zu kosten, feine Obstdestillate zu probieren oder mit fruchtig-frischen Perlweinen anzustoßen? Ein Prosit auf die wiedergewonnene Geselligkeit und das schöne Gefühl, "endlich mal wieder rauszukommen", wie mehrere Gäste übereinstimmend betonten. Umso mehr genossen sie den stimmungsvollen Abend, den die Band Ying & Friends mit Swing und Evergreens umrahmte.

Nächster Termin: 3. Juni

Für ein weiteres Lauscherlebnis der besonderen Art sorgte das Theater Oniversum, das das Märchen "Hans im Glück" aus dem nostalgischen Kurbel-Koffer präsentierte. Hechinger Märchen haben indes ihre ganz eigenen Gesetze. Denn sie beginnen nicht mit den Worten "Es war einmal", sondern mit "Er wird wieder sein." Und zwar der nächste Abendmarkt. Ganz genau gesagt am Freitag, 3. Juni.