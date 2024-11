1 Wegen Vandalismus ermittelt die Donaueschinger Polizei gegen bislang unbekannte Täter. (Symbolfoto) Foto: junpiiiiiiiiiii/ Shutterstock

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag die Möbel vor einem Eiscafé in der Donaueschinger Innenstadt beschädigt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.









In der Nacht auf Samstag wüteten Vandalen in der Karlstraße in Donaueschingen im Außenbereich des dortigen Eiscafés. Dies gab die Polizei am Sonntag in einer Mitteilung bekannt.