Tisch und Teller: Warum man von gutem Benehmen auch außerhalb des Esstisches profitiert

1 Knigge-Trainerin Betül Hanisch erklärt, warum man von guten Benehmen auch außerhalb des Esstisches profitiert. Foto: Hanisch Zu einem schönen Essen gehören mehr als nur gute Speisen und Getränke – nämlich auch gute Gesellschaft.







Welches Besteck verwendet man zuerst? Wie hält man die Gabel richtig? Und wie faltet man die Serviette richtig? Das sind die Fragen, die oft mit Knigge in Verbindung gebracht werden. Tatsächlich machen die dazugehörigen Regeln jedoch nur einen kleinen Teil des Knigge aus. Gutes Benehmen umfasst weit mehr als nur gute Tischsitten. Es ist eine Lebenseinstellung, verrät Betül Hanisch, Inhaberin der Freiburger Knigge-Schule „Fast perfekt“, die auch immer wieder Kurse in der Region, etwa im Europa-Park gibt. Unserer Redaktion hat sie verraten, was gutes Benehmen wirklich ausmacht und warum dieses auch heute immer noch wichtig und gefragt ist.