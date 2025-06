Tisch & Teller: Feinschmecker gehen ihr gerne ins Netz

1 Viele Betriebe pflegen alte Zuchtmethoden – wie hier im Lohmühlebachtal. Foto: Axel und Ralf Kilian Sie gehören zum Markenzeichen der Region. Aber was macht eine Forelle zur „Schwarzwaldforelle“?







In Mandelbutter gebraten („Forelle Müllerin“), in Weißwein gegart („Forelle blau“), roh mit Zitronensaft und Öl gebeizt (Carpaccio) oder geräuchert über Buchen- oder Erlenholz: Für den typischen Fisch aus dem Schwarzwald gibt es vielerlei Zubereitungsmethoden. In manchen Schwarzwaldgasthöfen findet der Gast sogar bis zu 30 Variationen. Dafür gibt es dann zuweilen auch schon mal eine Auszeichnung der „Tafelgesellschaft zum Goldenen Fisch“.