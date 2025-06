Er ist der Klassiker unter den kulinarischen Genüssen im Schwarzwald und der Werbebotschafter schlechthin: der Schinkenspeck. Doch was macht den Schwarzwälder Schinken, der in den vergangenen Jahrhunderten insbesondere den Bauern und ihren Familien half, über die harten Winter zu kommen, so besonders?

„Für die Bauern war es noch bis vor einigen Jahrzehnten üblich, mindestens ein Schwein als überlebensnotwendige Kalorien- und Energiequelle zu halten“, so Uwe Baumann, der auch als „Speck-Papst“ bekannt geworden ist. Der leidenschaftliche Schwarzwälder beschäftigt sich auf vielschichtige Art und Weise mit dem Natur- und Kulturraum Schwarzwald mit all seinen Schätzen.

Frische Hinterkeule

Die Hausschlachtung ist seit langer Zeit ein wiederkehrendes Ereignis im bäuerlichen Jahreslauf. Hier gründet die Tradition der Herstellung von Schwarzwälder Schinken. „Aus dieser Tradition erwuchs die Expertise, die Schwarzwälder Schinken heute zum bekanntesten und beliebtesten Rohschinken in Europa werden ließ. Die Herstellung hat sich in ihren Grundzügen kaum verändert“, so der Schutzverband der Schwarzwälder Schinkenhersteller. Die wichtigste Zutat ist eine frische Hinterkeule vom Schwein, die Qualität bemisst sich unter anderem an deren Gewicht, Temperatur, Fettanteil und pH-Wert. Anschließend erfolgt das Trockenpökeln der entbeinten und zugeschnittenen Keule mit Salz und einer Mischung aus Pfeffer, Koriander, Knoblauch und Wacholderbeeren. Jeder Hof hat bis heute dafür seine eigene Mischung.

Bis zu fünf Wochen Ruhezeit

Salz entzieht dem Fleisch Wasser und bildet dabei eine Lake, in der jeder Schinken je nach Größe bis zu fünf Wochen ruht. Der weitere Reifeprozess vollzieht sich in kühlen Brennräumen. Dabei verteilt sich das Salz zwei Wochen lang im Schinken, und es entwickeln sich die typische rote Farbe und das Aroma. Nun werden die Schinken in die Rauchtürme gebracht, wo sie bei circa 25 Grad Celsius unter mehrmaligem Umschichten der Kalträucherung ausgesetzt sind.

Das Besondere ist, dass der Schwarzwälder Schinken über heimischem Nadelholz und Sägespänen geräuchert wird – schonend bei geringer Temperatur über mehrere Tage. Dies verfeinert den Geschmack des Schwarzwälder Schinkens, gibt ihm eine feine, milde, frische Rauchnote und macht ihn lange haltbar.

„Das Nachreifen der Schinken erfolgt über mehrere Wochen in klimatisierten Räumen. Wenn der Schwarzwälder Schinken nach gut drei Monaten in den Verkauf geht, hat er einen Austrocknungsgrad von mindestens 25 Prozent und ein Wasser-Eiweißverhältnis von 2,2:1“, erläutert der Schutzverband. Uwe Baumann ergänzt: „Bei meinem Einkauf achte ich darauf, dass Schwarzwälder Specke vollumfänglich mit den mir wichtigen Qualitäten verbunden sind. Dazu zählen die Aufzucht, Haltung, Fütterung und Schlachtung der Tiere im Schwarzwald genauso wie die handwerklich saubere, traditionell verankerte Be- und Verarbeitung der Specke innerhalb dieses Raums. Ein wichtiger Faktor in Sachen guter Speck ist der Faktor Zeit. Mindestens ein halbes Jahr sollte zwischen der Schlachtung und dem Verzehr liegen.“

In Leinen aufbewahrt

Geräuchert wurde früher nur im Winter. Orte des Räucherns waren zunächst die Rauchfänge in den rußgeschwärzten Küchen der alten Schwarzwaldhöfe mit ihren offenen Koch- und Feuerstellen. Ab dem 19. Jahrhundert lassen sich auf den Höfen speziell gebaute Räucherkammern auf den Dachböden der Bauernhäuser entdecken.

Hier reiften die Stücke über mehrere Wochen hinweg, nahmen Geschmack und Farbe an und waren in der Folge haltbar. Anschließend wurde der Speck zur Nachreifung in einer trockenen und kühlen Vorratskammer aufgehängt. Täglich ging der Bauer in diese Kammer und schnitt ein Stück für den jeweiligen Tagesbedarf für sich, seine Familie und im besten Falle auch für seine Mägde und Knechte ab. Zum Schutz vor der „Made im Speck“ wurden angeschnittene Speckseiten in der Regel in luftdurchlässigen Leinensäcken aufbewahrt.

Im Laufe der Zeit hat sich aus der regionalen Kulturgeschichte eine Fülle von unterschiedlichsten Arten von Speck entwickelt. Neben dem Schwarzwälder Schmalseitenspeck – auch Bauchspeck genannt – gibt es den Breitseitenspeck (Bauch mit Kotelett), den Seitenspeck (ganze Hälfte eines Schweins mit Bauch, Kotelett und Keule) sowie die vierte Form, den Schwarzwälder Schinkenspeck, der aus der Hinterkeule des Schweins gemacht wird.

Die Kulturgeschichte des Specks sollte bäuerliche Kulturgeschichte bleiben und dürfe nicht weiter zum Teil der Industriegeschichte werden, fordert Uwe Baumann. „Es gilt, die bäuerlichen Potenziale der Region wieder in einen eigenständigen Wert zu setzen.“

Geografische Angaben

Als Grenzen

des Schwarzwalds gelten für die Herstellung (Salzen, Würzen, Räuchern, Reifen, Schneiden und Verpacken) im Westen die von Basel nach Karlsruhe führende B3, im Norden von Pforzheim entlang der B3 bei Karlsruhe, im Süden vom Rhein bis Basel über Lörrach, Schopfheim bis Waldshut, im Osten über das Wutachtal, Donaueschingen, Rottweil, Oberndorf, Nagold und Calw nach Pforzheim.