Zwei Deutsche in Österreich mit Gleitschirm tödlich verunglückt

Bei zwei separaten Unfällen mit Gleitschirmen sind in Österreich drei Menschen tödlich verunglückt. Unter den Opfern waren auch ein zehnjähriges Mädchen und eine 55-Jährige aus Deutschland. Beide Unfälle ereigneten sich bereits am Sonntag in Tirol, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete.