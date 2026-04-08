Tipps zum Sprit sparen: „Früh hochschalten, spät runter“

Die Extrempreise an der Zapfsäule belasten viele Autofahrer. Fahrlehrer Boris Kusic aus Schömberg gibt Tipps, wie die Tankfüllung länger hält.
Ein kurzer Dreh am Zündschlüssel gehört für ihn zum Alltag – doch für Fahrlehrer Boris Kusic aus Schömberg ist jede Fahrstunde inzwischen auch eine Kostenrechnung. Seit Ende Februar ist Tanken um rund 25 Prozent teurer geworden. Die Extrempreise an der Zapfsäule treffen Fahrschulen mit voller Wucht. „Meine Fahrschule ist ein Ein-Mann-Betrieb, ich habe ein paar Aushilfen und drei Fahrzeuge. Momentan zahle ich monatlich mehr als 500 Euro zusätzlich fürs Tanken.“