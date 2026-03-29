Tipps von Gutacher Bäckern: So gelingt die Schwarzwälder Kirschtorte garantiert

Ein Gutacher Konditor und der Küchenchef des Vogtsbauernhofs berichten, was das Geheimnis für eine gelungene Schwarzwälder Kirschtorte ist.
Fluffige Sahne, schokoladige Kuchenböden und natürlich die berühmte Kirsche auf der Torte – das Lieblingsgebäck der Menschen im Schwarzwald wird wohl nicht ohne Grund auf der ganzen Welt gerne gegessen. Am Samstag war der „Tag der Schwarzwälder Kirschtorte.“ Dieser Feiertag existiert bislang nur in den Vereinigten Staaten, wo der 28. März stets zum Anlass genutzt wird, die Torte zu backen oder zu verzehren.