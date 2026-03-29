Tipps von Gutacher Bäckern: So gelingt die Schwarzwälder Kirschtorte garantiert

Fluffige Sahne, schokoladige Kuchenböden und natürlich die berühmte Kirsche auf der Torte – das Lieblingsgebäck der Menschen im Schwarzwald wird wohl nicht ohne Grund auf der ganzen Welt gerne gegessen. Am Samstag war der „Tag der Schwarzwälder Kirschtorte.“ Dieser Feiertag existiert bislang nur in den Vereinigten Staaten, wo der 28. März stets zum Anlass genutzt wird, die Torte zu backen oder zu verzehren.

Ob das traditionsreiche Gebäck seinen Ursprung tatsächlich im Schwarzwald hat, ist unklar. Zur Herkunft existieren verschiedene Theorien. Nichtsdestotrotz ist die Region inzwischen bekannt für die Sahnetorte, und zahlreiche Touristen verlassen sie nicht, ohne ein Stück probiert zu haben.

Werner Hauser ist Küchenchef beim „Hofengel“ im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach und backt dort täglich etwa 16 Torten. „Inzwischen macht das auch meine Frau, sie hat bei mir gelernt“, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Bei der Führung „Kirschgeflüster“ zeigt er regelmäßig Gruppen von etwa 40 bis 50 Besuchern, worauf man bei der Herstellung einer Schwarzwälder Kirschtorte achten muss – hinterher wird verkostet.

„Wir brauchen für unseren Betrieb jeden Tag etwa zwei große Dosen gebundene Kirschen“, erklärt Hauser. „Das sind etwa 5,6 Kilogramm.“ Der Saft der Kirschen wird mit Zimt und Rotwein gebunden und ebenfalls für die Torten verwendet. Vom Kirschwasser benötigt der Konditor etwa 1,2 Liter pro Tag.

„Es ist wichtig, dass die Sahne gut aufgeschlagen wird, immerhin machen wir ja auch Präsentationen fürs Museum“, so Hauser. Ein guter Schokoladenboden mit genügend Kakao sei besonders wichtig für das Gelingen. In Hausers Backstube kommt außerdem Gelatine in die Sahne, diese müsse man besonders vorsichtig unterheben und aufpassen, dass sie nicht zu warm wird. „Das ist der häufigste Fehler, den ich bei Anfängern sehe“, erklärt Hauser. „Außerdem ist es ganz wichtig, Halbbitterschokolade für den Kontrast zu verwenden. Mit Vollmilch wird es sonst insgesamt zu süß.“

Die Kirschpreise haben sich seit vergangenem Jahr verdoppelt

Das Rezept, dass Hauer in seiner Backstube nutzt, ist etwa 35 Jahre alt und kommt von einem früheren Küchenchef des Vogtsbauernhofs. Aktuell seien vor allem die Kirschen eine besonders kritische Zutat. „Die Preise sind explodiert“, ärgert sich Hauser. „Die gleiche Menge Kirschen, die letztes Jahr noch 9,95 Euro gekostet hat, liegt jetzt schon bei 19,95 Euro.“

Die steigenden Preise bei Kirschen bereiten auch Karl-Heinz Wöhrle von der Bäckerei Dorfbeck in Gutach Sorgen. „Wir brauchen für jede Torte etwa ein Kilogramm Kirschen, das ist ganz wichtig.“ Die Konditorei habe deshalb aktuell Schwierigkeiten, ihre Preise zu halten. Auch das Kirschwasser sei auf zwölf Euro pro Liter gestiegen. Davon braucht der Konditor für jede seiner Torten etwa 150 Milliliter. „Es gibt nichts schlimmeres, als wenn so eine Torte nach nichts schmeckt“, erklärt Wöhrle. In alle Komponenten gehöre daher ordentlich Kirschwasser.

„Die Preise sind gestiegen, aber unsere Torten bleiben dafür hochwertig“, so Wöhrle. Er ist der Meinung, dass man eine Schwarzwälder Kirschtorte unbedingt im Schwarzwald essen sollte, und nicht etwa in Norddeutschland oder Spanien.

In Wöhrles Bäckerei kommen nicht nur Touristen gern – auch bei den Gutachern ist das Café beliebt. „Die Leute aus der Region kaufen die Torte bei uns genauso gern wie die von außerhalb“, erzählt Wöhrle. Teilweise seien Touristen aber überrascht, wie viel Schnaps so ein Stück tatsächlich enthält. „Eigentlich jeder, der von außerhalb zu uns kommt, möchte auch ein Stück von der Torte probieren. Aber wir von hier auch, immerhin wissen wir ja was gut ist.“

Vater und Sohn stehen zusammen in der Backstube

Neben Wöhrle steht auch sein Sohn Dominik Lehmann in der Backstube. Er befindet sich noch in der Ausbildung und bringe somit frischen Wind in die Traditionsbäckerei. „Er ist auf dem neuesten Stand und bringt viele tolle Ideen mit. Ich mache dafür das betriebliche“, erzählt sein Vater stolz. „Wir freuen uns vor allem, dass er weitermachen möchte mit der Bäckerei, das ist nicht selbstverständlich.“

Zu beachten gebe es bei der Herstellung einer guten Schwarzwälder Kirschtorte so einiges. „Der Boden muss stimmen, sonst sind zwei Drittel sofort verloren. Wenn zu wenig Kakao drin ist, kann er schnell zusammenfallen“, erklärt Wöhrle. „Außerdem müssen die Kirschen richtig gebunden sein, sonst hat die Torte später keinen Halt.“

In der Backstube beim Dorfbeck wird ein Rezept von Wöhrles Mutter für die Torte genutzt. „Sie hat damals in den 1970er-Jahren mit der Kuchenmacherei angefangen und das Rezept Stück für Stück entwickelt.“ Früher nutzte die Familie noch eine traditionelle Sahnekuppel zur Aufbewahrung, weil die aber schwierig zu lagern sei, geht es inzwischen auch ohne.

Weltweit beliebter Klassiker

In den 1930er-Jahren brachten Deutsche, die vor den Nazis flohen, das Rezept mit ins Ausland. Die Torte verbreitete sich so in den verschiedensten Ländern und wurde 2024 von der New York Times zum weltweit beliebtesten Dessert gekürt.