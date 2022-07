So schützt man Haustiere bei Hitze am besten

1 Im Sommer wird es auch für Vierbeiner unangenehm. Wasser kann da Abhilfe schaffen. Foto: © FurryFritz - stock.adobe.com

Nicht nur Menschen, sondern auch Haustieren macht die derzeitige Hitze zu schaffen. Wie man den Sommer für Hund, Katze und andere Kleintiere erträglich macht, erklärt Gudrun Sohnrey vom Tierschutz Calw und Umgebung.















Althengstett - Starke Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen, nur ab und an ein laues Lüftchen – das kann auch für den geliebten Vierbeiner unangenehm, sogar richtig gefährlich werden. Deshalb sind laut Sohnrey einige Dinge zu beachten. "Mit einfachen Maßnahmen ist oft schon viel geholfen", weiß die langjährige Tierschützerin.

Wie schütze ich meinen Hund und meine Katze am besten vor der Hitze?

"Gassi gehen sollte man bei der derzeitigen Hitze nur vormittags bis spätestens um 11 Uhr", sagt Sohnrey. Da stehe die Sonne noch nicht so hoch und der Hund bekomme bei noch einigermaßen erträglichen Temperaturen Auslauf. "Wer eine Wohnung unter dem Dach hat, wo sich die Hitze extrem staut, sollte für eine gute Luftzirkulation sorgen, also ein Dachfenster dauerhaft kippen, was auch für Käfigtiere wie Hamster überlebenswichtig ist." Sohnrey empfiehlt außerdem, drei bis vier Handtücher zu durchnässen und auszulegen, auf denen sich der Hund etwas abkühlen könne.

Wer eine Katze in der Wohnung halte, sollte die Rollläden schließen und alle Räume offen lassen. "Katzen suchen sich dann selbst einen Platz, an dem sie die Hitze gut aushalten können", so die Tierschützerin. Sohnrey verschafft bei sich zu Hause den Katzen Zugang zu den Kellerräumen, wo es konstant kühl ist. "Für Freigängerkatzen ist eine Wasserquelle jetzt sehr wichtig", erklärt Sohnrey weiter. "Am besten nimmt man eine große Schüssel oder einen großen Topf, den man regelmäßig gut befüllt ins Freie stellt", empfiehlt sie. Das könne nicht nur der eigenen Katze, sondern auch anderen Tieren beim Kampf gegen die Hitze helfen. Ausreichend zu trinken, sei bei diesem Wetter das A und O für Tiere – "vom Schmetterling bis zum Igel".

Sie appelliert außerdem an alle Teichbesitzer, den Wasserstand akribisch zu kontrollieren: "So ein Teich kann schnell kippen oder ist im Nu ausgetrocknet". Wie schnell das gehen kann, könne man derzeit tagtäglich am eigenen Teich auf dem Gelände der Tierrettungsstation Im Eulert beobachten, der momentan gut bevölkert sei, weil in letzter Zeit viele Fische abgegeben worden seien: "Wir sind nur noch am Wasser nachfüllen".

Wie erkenne ich, dass mein Hund einen Hitzschlag hat?

Sohnrey rät, Hund oder Katze bei anhaltend hohen Temperaturen genauer zu beobachten. Wenn ein Hund stark hechle, könne das schon ein erstes Warnzeichen sein, denn anders als beim Menschen dienen die Schweißdrüsen für den Hund nicht dazu, sich abzukühlen – eben dafür sorgt größtenteils das Hecheln. Auch wenn das Tier viel sabbert, glasige Augen hat oder nicht reagiert, wenn man es ruft, kann das ein Anzeichen dafür sein, dass es schnell Hilfe, unter Umständen von einem Tierarzt, braucht.

Auf keinen Fall sollte ein Hund im Auto zurückgelassen werden, "auch nicht bei leicht geöffnetem Fenster". Innerhalb kürzester Zeit könne es zu einer lebensbedrohlichen Überhitzung des Tieres kommen. "Es droht akute Lebensgefahr", sagt Sohnrey. Und auch davon rät sie dringend ab: Radjogging, also, Rad zu fahren und das Tier an der Leine nebenher mitlaufen zu lassen.

Sollte man einen Hund im Sommer scheren?

Für Hunderassen, die viel Fell haben, sind heiße Sommertage fast unerträglich. Das Fell zu kürzen, kann da etwas Erleichterung bringen. Doch auch Hunde können an kahlen oder stark geschorenen Stellen Sonnenbrand bekommen. "Die meisten Besitzer lassen das ja den Hundefriseur machen, und der weiß, wie viel Fell er abnehmen kann, ohne dass der Hund Gefahr läuft, an zu sehr geschorenen Stellen Sonnenbrand zu bekommen", weiß Sohnrey.

Wie verhalten sich Katzen bei einem Hitzschlag?

"Sie werden unruhig und auch sie hecheln", so die Tierschützerin. Die Tiere würden äußerst träge. Atemnot und Hyperventilation könnten weitere Anzeichen für eine Überhitzung sein. Auch andere Kleintiere reagieren ähnlich: "Hasen liegen bei Überhitzung flach". Wer auf sein Tier achte, dessen Verhalten genau beobachte und im Notfall schnell reagiere, bringe sich und sein geliebtes Haustier auf jeden Fall gut durch die Sommerhitze.