1 Norbert Längle vermutet, dass er selbst zu seinen besten Kunden gehört. Foto: Terkowsky

Norbert Längle ist der Inhaber von Blumen Längle. Und obwohl die Gärtnerei sein täglich Brot ist, sind Tomaten seine Leidenschaft. Im Gespräch mit unserer Redaktion verrät er, was seine Tomaten besonders macht und gibt Hobbygärtnern Tipps.











Link kopiert



Trilly, Izmir, Dasher, Baron, Arawak und Carmello: Was sich anhört, als würde in einer Vorabend-Fernsehserie zum Essen gerufen, ist in Wahrheit eine Auswahl der Tomatensorten, die in Norbert Längles Gewächshaus gedeihen. Sattgrün und vollbehangen mit Tomaten aller Reifegrade ranken sich die Pflanzen an Seilen zu den Stahlstreben in 3,50 Meter Höhe hinauf. Zweimal wöchentlich werden die knallrot-reifen geerntet und im eigenen Hofladen vertrieben.