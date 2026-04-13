Tipps vom Gesangsprofi: Sieben Haslacher Nachwuchssänger zeigten ihr Können bei einer öffentlichen Probe

Beim Meisterkurs Gesang von Bariton Bernd Valentin und Pianist Klaus Bernhard Roth im Haslacher Haus der Musik konnten Besucher öffentliche Proben miterleben.
Bei dem Meisterkurs Gesang von Bariton Bernd Valentin und dem Begleitpianisten Klaus Bernhard Roth konnte man sich im Haslacher Haus der Musik bei öffentlichen Proben von den sängerischen Fortschritten der Meisterschülerinnen und Meisterschüler überzeugen. Diese Proben waren überraschend gut besucht. Jeder der sieben Gesangsschüler hatte sich zur Probe eine Arie oder ein Lied ausgesucht, das sie vorstellten und ihnen Feinschliff verliehen. Bernd Valentin steuerte seine Tipps zur Optimierung von hinten aus dem Zuhörerraum bei - immer konstruktiv und wertschätzend.