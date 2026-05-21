Tipps in der Region: Wohin über Pfingsten? Ausflugsziele für die ganze Familie

Die Temperaturen steigen und die Pfingstferien stehen bevor. Die Voraussetzungen für einen Ausflug könnten nicht besser sein. Wir haben eine Auswahl an familienfreundlichen Freizeitaktivitäten in der Region zusammengestellt.
Endlich steigen die Temperaturen - die perfekte Gelegenheit, sonnige Stunden mit Familie oder Freunden im Freien zu verbringen. Ob abenteuerliche Unternehmungen oder Streifzüge durch die Natur: Wir haben eine Übersicht zu Freizeitaktivitäten für jeden Geschmack zusammengestellt.