Tipps in der Region: Wohin über Pfingsten? Ausflugsziele für die ganze Familie

Die Temperaturen steigen und die Pfingstferien stehen bevor. Die Voraussetzungen für einen Ausflug könnten nicht besser sein. Wir haben eine Auswahl an familienfreundlichen Freizeitaktivitäten in der Region zusammengestellt.

Endlich steigen die Temperaturen - die perfekte Gelegenheit, sonnige Stunden mit Familie oder Freunden im Freien zu verbringen. Ob abenteuerliche Unternehmungen oder Streifzüge durch die Natur: Wir haben eine Übersicht zu Freizeitaktivitäten für jeden Geschmack zusammengestellt.

Annis Schwarzwaldgeheimnis Eine Mischung aus Escape Room und Schnitzeljagd bietet „Annis Schwarzwald Geheimnis“. Dabei werden lokale Geschichten wie Naturschauspiele, Legenden und Sagen mit Rätselspaß verbunden. Entwickelt wurden die Rätsel für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren.

Das Spiel verläuft komplett analog. Die Kinder bekommen vorab einen Rucksack voller Rätsel und Hinweise. Entlang der Wegstrecke werden diese Rätsel dann nach und nach gelöst. Dabei muss ganz genau die Natur studiert werden, um weiterzukommen. Annis Schwarzwaldgeheimnis gibt es an mehreren Standorten in der Region: Bad Bellingen, Bad Herrenalb, Bad Liebenzell, Bad Teinach, Baiersbronn, Calw, Hüfingen, Nagold, Neubulach, Oberharmersbach, Oppenau, Oberwolfach, Sasbachwalden, Schönwald, Schömberg, Schiltach, Schramberg und Zell am Harmersbach.

Preise: Pro Rucksack wird eine Ausleihgebühr von 25 Euro erhoben.

Mehr Informationen unter www.schwarzwald-tourismus.info

Der Erlebnisbauernhof in Waldmössingen

Der Erlebnisbauernhof in Schramberg-Waldmössingen lädt auf einem Rundweg Familien dazu ein, die Natur und Tiere wie Lamas, Hochlandrinder, Esel, Pferde, Ziegen und Schafe zu entdecken. Auf der sieben Hektar großen Anlage können die Tiere auch gefüttert werden. Für eine Pause bietet sich die Vesperstube mit Biergarten an. Bei schönem Wetter können sich Kinder auf dem nahe gelegenen Abenteuerspielplatz mit Spiel- und Klettermöglichkeiten, Sandkästen, einem Basketballplatz und Fußballfeldern austoben.

Preise: Der Besuch des Erlebnisbauernhofs sowie des Abenteuerspielplatzes ist kostenlos.

Öffnungszeiten: Das Gelände ist frei zugänglich. Die Vesperstube hat in den Sommermonaten bei gutem Wetter von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Mehr Informationen unter www.erlebnis-bauernhof.de

Barfußpfade und -parks

Bei gutem Wetter bieten die zahlreichen Barfußparks in der Region Spaß für die ganze Familie. Ein Beispiel ist der Barfußpark in Dornstetten mit einer Gesamtstrecke von 2,4 Kilometern. An verschiedenen Stationen können Besucher unterschiedliche Untergründe wie Kies, Holz und Lehm barfuß erspüren. Zu den Attraktionen gehören neben dem Erlebnis, über Glasscherben zu laufen, auch ein Trampolin, eine Seilpyramide und ein Wassererlebnisspielplatz.

Preise: Der Eintritt in den Park ist kostenfrei. Um eine kleine Spende wird jedoch gebeten.

Öffnungszeiten: Der Barfußpark ist täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Mehr Informationen unter www.dornstetten.de/barfusspark

Auch der „Park mit allen Sinnen“ in Gutach bietet Erwachsenen und Kindern die Möglichkeit, die Natur mit allen Sinnen zu erleben. An verschiedenen Stationen wie Duftpavillons, Fühl- und Hörstationen, einer Musikterrasse sowie Erlebnisräumen im Wald und auf Wiesen können Besucher ihre Sinne auf vielfältige Weise einsetzen.

Preise: Der Eintritt kostet für Erwachsene 7,50 Euro. Für Kinder zwischen drei und 15 Jahren kostet er 4,50 Euro.

Öffnungszeiten: Der Park ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Mehr Informationen unter www.parkmitallensinnen.de

Waldflug Schömberg

Der Aussichtsturm Himmelsglück in Schömberg (Kreis Calw) bietet gleich drei Attraktionen. Wer einen Adrenalinkick sucht, kann mit der „Flying Fox" wie ein Adler durch die Luft gleiten: In 45 Metern Höhe geht es auf einer 600 Meter langen Strecke mit bis zu 60 km/h über und durch den Wald. Teilnehmer müssen dazu jedoch mindestens zehn Jahre alt sein. Etwas gemütlicher ist die Flying Line: Hier erleben Besucher die 500 Meter lange Strecke um den Wald im Sitzen – aus 35 Metern Höhe.

Wer vom Turm aus einfach den Blick auf den Nordschwarzwald genießen möchte, kann die 300 Stufen hinaufsteigen oder den Aufzug nutzen.

Preise: Bei einer Online-Buchung kosten die Tickets für die Flying Fox (inklusive Eintritt für den Aussichtsturm) 39 Euro für Erwachsene und für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 35 Euro. Die Flying Line kostet online 17 Euro für Erwachsene und 14 Euro für Kinder bis 14 Jahre. Ein Kombiticket, das den Eintritt für Flying Fox, Flying Line und Aussichtsturm ermöglicht, ist ebenfalls verfügbar und kostet 48,50 Euro für Erwachsene und 43,50 Euro für Kinder.

Wer nur den Aussichtsturm erklimmen möchte, zahlt für ein Ticket 7,50 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder von sechs bis 14 Jahren. Es sind auch Familientickets verfügbar: zwei Erwachsene und ein Kind für 18 Euro oder zwei Erwachsene und zwei Kinder für 22 Euro oder auch zwei Erwachsene und drei Kinder für 26 Euro.

Öffnungszeiten: Der Aussichtsturm ist täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Die Attraktionen Flying Line und Flying Fox können am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr erlebt werden. Ausnahmsweise haben sie auch am Pfingstmontag sowie vom 27. bis 29. Mai von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Mehr Informationen unter www.waldflug.de

Naturerlebnispfad in Schonach

Familien können das gute Wetter auch auf dem Naturerlebnispfad in Schonach verbringen, wo insgesamt 12 Stationen rund um das Thema Wald auf die Besucher warten. Zudem können Besucher unterwegs die Aussicht über Schonach genießen. Auf der 1,3 Kilometer langen Strecke gibt es große Hörrohre, mit denen man in den Wald hineinlauschen und die Geräusche des Waldes erforschen kann, außerdem eine Weitsprunggrube, an der man seine sportlichen Leistungen testen kann.

Preise und Öffnungszeiten: Der Naturerlebnispfad ist frei zugänglich und hat keine festen Öffnungszeiten.

Mehr Informationen unter www.hochschwarzwald.de

Abenteuerwald Bad Wildbad

Ein tolles Ausflugsziel für die ganze Familie ist auch der Abenteurwald auf dem Sommerberg in Bad Wildbad. Hier erwarten Groß und Klein mehr als 20 in den Wald integrierte, aus Holz gebaute Spiel- und Lernstationen. Es gibt auch einen Kiosk mit Snacks, Eis und kühlen Getränken sowie Picknickplätze mit Blick auf die Spielgeräte. Der Abenteuerwald Sommerberg liegt direkt beim Aussichtsturm des Baumwipfelpfads Schwarzwald.

Preise: Der Eintritt für Besucher ab vier Jahren kostet 9 Euro. Ein Familienticket für zwei Erwachsene und ein Kind bis 14 Jahre ist für 24 Euro erhältlich.

Öffnungszeiten: Die Anlage ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Mehr Informationen unter treetop-walks.com/schwarzwald/abenteuerwald/

Tatzmania Löffingen

Wer eine Kombination aus Freizeitpark und Zoo sucht, für den ist Tatzmania in Löffingen die perfekte Adresse. Mit einer Fläche von rund 46 Hektar ist Tatzmania eine der größten Raubtieranlagen Europas. Hier sind unter anderem Tiger, Löwen, Erdmännchen, Zebras und Berberaffen zu sehen. Abenteuerlustige Gäste können sich auf zahlreiche Attraktionen wie unter anderem Affenflieger, Free-Fall-Tower oder auch Wellenflieger freuen.

Preise: Ein Ticket kostet für Kinder von vier bis elf Jahren 23 Euro. Für Erwachsene kostet es 26 Euro. Geburtstagskinder bis zwölf Jahre erhalten gegen Vorlage ihres Ausweises freien Eintritt.

Öffnungszeiten: Der Park hat täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Mehr Informationen unter www.tatzmania.com

Hängebrücken

Mit der Eröffnung der Hängebrücke in Rottweil im April hat die Region eine neue Attraktion für die ganze Familie gewonnen. Mit einer Länge von 606 Metern und einer Höhe von bis zu 60 Metern ist die Neckarline die längste Fußgänger-Hängebrücke in Baden-Württemberg.

Preise: Der Eintritt kostet für Erwachsene 13,50 Euro und für Kinder von sechs bis 14 Jahren 11 Euro.

Öffnungszeiten: Die Hängebrücke ist täglich von 8 bis 20.30 Uhr geöffnet.

Mehr Informationen unter neckarline.de

Nicht zu vergessen ist auch die Blackforestline in Todtnau. Von der 450 Meter langen Brücke aus erwartet Besucher eine grandiose Aussicht auf den Wasserfall und über die Wälder ins Wiesental hinab.

Preise: Ein Kombiticket für die Brücke und die Todtnauer Wasserfälle kostet für Erwachsene 12 Euro und für Kinder 9 Euro.

Öffnungszeiten: Die Hängebrücke ist täglich von 8 bis 20.30 Uhr geöffnet.

Mehr Informationen unter blackforestline.de

Die letzte, aber nicht weniger bedeutende Hängebrücke ist die Wildline in Bad Wildbad. Von der 380 Meter langen Brücke aus können Besucher den Ausblick ins Enztal und nach Bad Wildbad genießen.

Preise: Der Eintritt kostet für Erwachsene 9,50 Euro und für Kinder von sechs bis 14 Jahren 7 Euro.

Öffnungszeiten: Die Hängebrücke ist täglich von 9 bis 19.30 Uhr geöffnet.

Mehr Informationen unter wildline.de

Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof

Das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach hat in den Pfingstferien ein volles Programm: So können Kinder am Pfingstsonntag etwa Tauben aus Holz basteln, die als Symbol der christlichen Kirche die Aussendung des Heiligen Geistes darstellen. Weiter geht es am Pfingstmontag mit dem Bau eines kleinen Wasserrades. Wer sich im Makramee ausprobieren möchte, kann dies am Dienstag, 26. Mai, in einem Workshop tun. Weiter geht es am Mittwoch und Donnerstag mit selbstgemachten Wachstüchern, um sein Vesper einzupacken. Weitere Programmpunkte sind auf der offiziellen Website des Vogtsbauernhofs zu entdecken.

Preise: Ein Ticket kostet für Erwachsene 13 Euro, für Kinder von sechs bis 17 Jahren 7 Euro. Kinder bis fünf Jahre haben kostenlosen Eintritt. Es sind auch drei Familienkarten verfügbar: Eltern oder Großeltern mit einem Kind oder Enkel für 30 Euro, Eltern oder Großeltern mit zwei Kindern oder Enkeln für 36 Euro und Eltern oder Großeltern mit drei oder mehr Kindern oder Enkeln für 42 Euro.

Öffnungszeiten: Das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Mehr Informationen unter www.vogtsbauernhof.de

Sommerrodelbahnen

Langsam steigen die Temperaturen wieder, sodass einer Fahrt auf den Sommerrodelbahnen nichts mehr im Wege steht. In der Region gibt es zahlreiche abenteuerliche Anlagen, die rasante Fahrten bieten. Ein Beispiel ist die Riesenrutschbahn in Enzklösterle-Poppeltal, die mit 1500 Metern die längste Rodelbahn aus Edelstahl in Süddeutschland ist. Oder die Sommerbobbahn in Sonnenbühl, wo Besucher auf der 1300 Meter langen Bahn 13 Kurven meistern können. Und viele mehr: Wir haben unter diesem Link eine Übersicht mit Preisen und Öffnungszeiten bereitgestellt.

Deutscher Mühlentag

Anlässlich des Deutschen Mühlentags öffnen am Pfingstmontag, 25. Mai, in der ganzen Region zahlreiche Mühlen ihre Tore und laden zu einem Besuch ein. So veranstaltet unter anderem der Brauchtumsverein Simonswäldertal e. V. von 10 bis 17 Uhr ein Fest in Simonswald. Im Mittelpunkt steht dabei die historische und funktionsfähige Ölmühle.

Auch im Vogtsbauernhof in Gutach werden am Pfingstmontag Führungen der 400 Jahre alten Museummühle vorgeführt. Wer die Mühle im Betrieb sehen möchte, hat im Rahmen jeder Führung an der Kobisenmühle in St. Georgen die Gelegenheit dazu. Anlässlich des Deutschen Mühlentags werden den Besuchern auch Speisen und Getränke angeboten.

Ebenfalls eine der höchstgelegenen Bauernmühlen im Schwarzwald öffnet am 25. Mai ihre Tore: die „Mooswaldmühle“ in Lauterbach. Hier können Besucher eine noch voll funktionsfähige Bauernmühle kennenlernen.