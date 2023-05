Das verlängerte Pfingstwochenende steht bevor. Lust auf einen Ausflug? Wir haben eine Auswahl an familienfreundlichen Ausflugszielen in der Region zusammengestellt.

Schwarzwald und Schwäbische Alb haben einiges an schönen Plätzen, Wanderwegen und Ausflugszielen für die ganze Familie zu bieten. Egal ob Spaziergang durch die Natur, ein Besuch im Barfußpark oder eine Vogelshow im Greifvogel- und Eulenpark, wer die Pfingstfeiertage erlebnisreich verbringen möchte, wird in unserer Übersicht fündig.

Im Zollernalbkreis geht es in die Natur

Familien, die es über die Pfingstfeiertage in die Natur zieht, kommen auf dem „Traufgängerle“ in Albstadt auf ihre Kosten. Der Kurzwanderweg ist extra für Familien und Kinder angelegt und bietet jede Menge Erlebnispotenzial. Die Wanderung führt über den Ebinger Schlossberg, dabei ist die sogenannte „Hexenküche“ ein Highlight. Das sind große, verrauchte Felsformationen, in denen früher die Hexen gekocht haben sollen. Außerdem geht es an einem Wildschweingehege und einem Kletterpark vorbei. Nach dem Rundweg hält ein angrenzender Abenteuerspielplatz die Kleinen bei Laune, während die Erwachsenen sich nebenan im Biergarten stärken können. Das „Traufgängerle“ ist kinderwagentauglich, sofern man auf dem Rundweg bleibt.

Natur und Erlebnis verbindet auch der Schaukelweg in Hechingen. Auf rund vier Kilometern gibt es nicht nur allerhand Schaukeln zu erleben, sondern auch Geschicklichkeitsparcours zu absolvieren sowie einen Barfußpfad zu begehen. Nebenbei können Familien noch die Hechinger Stadtgeschichte kennen lernen. Der Schaukelweg ist barrierefrei, kann also auch mit dem Kinderwagen besucht werden.

Spielerlebnisse, viel Natur und einen Blick auf die Burg Hohenzollern erwartet einen beim Schaukelweg in Hechingen. Foto: Kübler

Sonnenbaden, schwimmen gehen oder einfach nur spazieren gehen - am Schömberger Stausee bleiben keine Wünsche offen. Auch ein Bootsverleih ist vor Ort. Während der Wanderung rund um den Stausee kann man sich nicht nur am Kiosk und im Biergarten stärken, sondern auch einen Streichelzoo besuchen. Beliebt bei Kindern ist auch das Miniaturdorf aus den 80er-Jahren inklusive kleinem Erlebnispark mit Bummelbahn.

Der Schömberger Stausee lässt sich auch vom Tret- oder Ruderboot aus erleben. Foto: Kübler

Über Pfingsten lohnt sich auch ein Besuch auf der Balinger Gartenschau, die seit Anfang Mai läuft und sich endlich auch über sonnige Tage freut. In vier verschiedenen Arealen gibt es neue sowie umgestaltete Parks, historische Wiederentdeckungen und neu geschaffene Erholungsorte am Wasser. Damit keine Langeweile aufkommt, gibt es entlang der Wege mehrere Spielplätze für die Kleinen sowie Geschicklichkeitsparcours für Erwachsene und Bewegungsgeräte für Senioren. Für Kinder ist der Eintritt frei.

Frühlingsstimmung an den Eyachterrassen: Eine Familie genießt die Sonne auf der Balinger Gartenschau. Foto: Tine Bossenmaier

Abenteuerausflug nach Schiltach

Lust auf Adrenalin? Dann ab nach Schiltach in die Hirschgrund Zipline Area Schwarzwald. Dort können Familien mit Kindern ab zwölf Jahren Schwerelosigkeit erleben und mit sogenannten Ziplines durch den Schwarzwald fahren. Die Parcours mit sieben verschiedenen Bahnen führen die Besucher auf einem Rundweg über Steilhänge und Täler, Hügel und Bäche. Begleitet wird man von einem Guide. Die Attraktion sollte vorab im Internet oder telefonisch gebucht werden.

Ein Naturerlebnis für Groß und Klein in Schonach

Auf dem Naturerlebnispfad in Schonach gibt es einiges zu entdecken. Der Weg führt in rund zwei Stunden vorbei an Bauernhöfen, Wiesen, Weiden und Wald und durch einen Barfußpark. An zwölf Stationen lernen kleine und große Besucher alles rund um das Thema Wald kennen. Unterwegs können Wanderer die Aussicht über Schonach genießen.

Auf dem Naturerlebnispfad gibt es einiges zu erleben. Foto: Hochschwarzwald Tourismus GmbH

Tierische Begegnungen in Triberg

In Triberg gibt es einen Greifvogel- und Eulenpark . Der Park ist von Montag bis Sonntag jeweils von 10:30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Jeweils um 11.30 Uhr und 16 Uhr gibt es eine Flugvorführung und um 14 Uhr eine Eulenschau. Der Park hat auch an Feiertagen geöffnet. In Anschluss an die Vogel-Show können die Besucher im Schwarzwaldhaus Kaffee und Kuchen genießen.

Rutschfahrt unter freiem Himmel in Enzklösterle

Im Freizeitpark Enzklösterle befindet sich Süddeutschlands längste und rasanteste Sommerrodelbahn aus Edelstahl. Auf 1500 Metern schlängelt sich die Riesenrutsche durch die schöne Landschaft des Poppeltals. Ein Schlepplift bringt die Besucher auf die Höhe des Seekopfes, von wo aus die Fahrt für die abenteuerlustigen kleinen und großen Gäste beginnt. Neben der Rutschfahrt gibt es dort auch noch andere Attraktionen.

Für einen Ausflug ins Kühle nach Neubulach

Wem es in der Sonne zu warm wird, für den bietet sich ein Ausflug unter Tage in die Besucherbergwerke Neubulach an. Im Mittelalter war Neubulach die führende Bergbaustadt im Nördlichen Schwarzwald. Heute wird das Besucherbergwerk Hella-Glück-Stollen vom Bergwerksverein betrieben. Samstags, Sonntags und an Feiertagen sind die Bergwerke von 11 Uhr bis 16 Uhr auch ohne Anmeldung geöffnet.

Wasser- und Spielspaß im Barfußpark Dornstetten

Wasser- und Spielspaß für Groß und Klein gibt es bei gutem Wetter im Barfußpark in Hallwangen. Für alle, die gerne das Gras unter ihren Fußsohlen spüren oder mit ihren Füßen durch das kalte Wasser waten, ist der Park einen Ausflug wert. Neben der Abkühlung ist das Barfußlaufen auch gut für die Gesundheit. Der Barfusspark Dornstetten begrüßt seine Besucher täglich von 9 bis 20 Uhr.

Boot fahren auf dem Mummelsee

Eis essen, auf dem Abenteuerspielplatz toben oder sich die Geschichten des Mummelsee-Geistes anhören – der Mummelsee an der Schwarzwaldhochstraße hat einige Aktivitäten für Familien zu bieten. Auch der Tretbootverleih hat geöffnet. Auf einem barrierefreien Weg kann der See umrundet werden.

Mühlentag im Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck

Am Pfingstmontag findet der Deutsche Mühlentag statt. Ab 11 Uhr können im Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) die über 250 Jahre alte Hausmühle vom Hochbronner Hof bei St. Georgen-Peterzell im Schwarzwald, sowie die wasserradbetriebene Hochgangsäge Unterkirnach bestaunt werden. Besonders für Kinder: Mühlenmärchen erwachen zum Leben.

Pfingstritt in Wurmlingen

Tradition vereint mit Action und Volksfest gibt es am Pfingstwochenende in Rottenburg. In Wurmlingen findet der traditionelle Pfingstritt statt. Der Pfingstritt wird mit einem Umzug durch den Ort auf den Reitplatz am Fuße der Wurmlinger Kapelle eingeleitet. Bei diesem Umzug ziehen Reiter und Pferd durch Wurmlingen. Der Ritt ist der Höhepunkt des dreitägigen Festes. Dort ist das Ziel eines jeden Pfingstreiters, innerhalb von drei Durchgängen, einen geschmückten Maibaum im Galopp aus einem gekennzeichneten Kreis zu ziehen.