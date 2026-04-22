Tipps für Leseratten: Das ist beim Welttag des Buches in der Stadtbücherei Geislingen geplant

Die Geislinger Stadtbücherei beteiligt sich am Welttag des Buches. Es geht darum, die Freude am Lesen weiterzugeben. Und so macht sie es.
Hinter den Mauern des Schlosses verbergen sich Heldensagen, Geschichten über feministische Vorreiterinnen, Märchen, Liebesabenteuer und Oden an die Freundschaft. Hier trifft Poesie auf Memoiren, Fantasie auf Realität, die Moderne auf Historie. Die Geislinger Stadtbücherei ist ein Ort, an dem Worte zu Welten werden – und der zum Welttag des Buches ganz besondere Einblicke bietet.