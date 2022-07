1 An besonders heißen Tagen sollten die Ortenauer besonders darauf achten, genug Wasser zu trinken, rät Gesundheitsamtsleiterin Evelyn Bressau. Leicht salzige Kost kann helfen, den Elektrolythaushalt dabei aufrechtzuerhalten. Foto: Klose (Symbolbild)

Der Deutsche Wetterdienst warnt: Dem Land steht eine Hitzewelle bevor – vor allem dem Südwesten. Da gilt es einen kühlen Kopf zu behalten und ausreichend zu trinken. Das Gesundheitsamt gibt wertvolle Tipps.















Offenburg - Nicht nur eitel Sonnenschein: Die Hitze bringt auch gesundheitliche Gefahren mit sich, gerade für ältere Menschen, Kinder und Menschen mit Vorerkrankungen. Tatsächlich gibt es in ausgeprägten Hitzesommern mehrere tausend Todesfälle pro Jahr, die auf starke Hitze zurückzuführen sind, informiert Evelyn Bressau, Leiterin des Ortenauer Gesundheitsamtes.

Sie gibt Tipps, was bei extremer Hitze beachtet werden sollte: "Menschen mit Kreislauferkrankungen müssen besonders gut auf sich achten. Denn bei hohen Temperaturen weiten sich die Blutgefäße in unseren oberen Hautschichten, um mehr Wärme abgeben zu können. Zusätzlich verliert der Körper viel Flüssigkeit und Natrium, da er mit Schwitzen versucht, sich abzukühlen", erklärt Bressau. Dadurch falle der Blutdruck und das Herz müsse mehr arbeiten, was zu einer größeren Belastung des Organs führen könne.

Auch Menschen, die blutdrucksenkende Medikamente oder sogenannte Wassertabletten – fachlich richtiger Diuretika – nehmen, sollten ihren Gesundheitszustand genau beobachten und möglicherweise die Medikamentendosis in Hitzeperioden reduzieren. "Das muss natürlich immer individuell mit der behandelnden Ärztin oder Arzt besprochen werden", rät Gesundheitsamtsleiterin Bressau.

Fußbäder können für Abkühlung sorgen

Was kann man also tun, um die heißen Tage möglichst gut zu überstehen? "Trinken Sie genug. Am besten Getränke, die nicht zu kalt sind, eher lauwarm", empfiehlt Bressau den Ortenauern. "Dieser Tipp wird immer an erster Stelle genannt und dennoch machen es viel zu Wenige, damit unterschätzen sie die Gefahr der Austrocknung." Gerade bei älteren Menschen sei das Durstgefühl oft vermindert – werde das Trinken dann vergessen, komme es zur Dehydrierung und zu einem Salzverlust. "Im schlimmsten Fall kann man dadurch ein Nierenversagen erleiden. Leicht salzige Kost ist daher zusätzlich zum Trinken wichtig bei Hitze" rät die Gesundheitsamtsleiterin.

Darüber hinaus empfiehlt die Expertin Fußbäder zum Abkühlen des Körpers und den Einsatz von Ventilatoren, die durch die Zugluft kühlen. "Wer das nicht mag, kann auch feuchte Tücher in der Wohnung aufhängen. Diese erzeugen Verdunstungskälte", schlägt Bressau vor.

Zudem rät sie dazu, sich bei extremer Hitze besser drinnen aufzuhalten und körperliche Anstrengungen möglichst zu meiden. "Lüften Sie morgens und abends gut durch und halten Sie die Fenster dazwischen geschlossen und abgedunkelt. Schlafen kann man mit einem leichten Laken, zum Beispiel einem Bettbezug", rät die Amtsleiterin den Bürgern und ergänzt: "Klimatisierte Räume sind natürlich ebenfalls gut, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Die Anlagen dürfen aber auch nicht zu kalt eingestellt sein."