An welchen Orten im Schwarzwald-Baar-Kreis folgt auf mieses Wetter keine schlechte Laune? Darauf geben wir eine Antwort.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Wenn das Wetter mies ist und alles Grau-in-Grau erscheint, dann tun sich gerade Familien häufig schwer, lohnende Ausflugsziele zu finden. Wir geben Tipps, damit auf das schlechte Wetter nicht auch noch die schlechte Laune folgt.

Sauschwänzlebahn

Schon mal ganz gemütlich im Zugwaggon mit einer alten Dampflok voraus durch die Landschaft getingelt, während der Regen leise gegen das Fenster prasselt? Das ist ein besonderes Erlebnis. Eine Fahrt mit der Sauschwänzlebahn durch sechs Tunnel und über vier Brücken im Naturpark Südschwarzwald bietet sich durchaus auch bei schlechterem Wetter an und verleiht dem nostalgischen Flair doch gleich noch eine besondere Note.

Öffnungszeiten: 30. April bis Mitte Oktober ist Hauptsaison, darüber hinaus gibt es im November und Dezember noch Nikolausfahrten.

Eintritt: Hin- und Rück-Fahrt für Kinder (vier bis 15 Jahre) zwölf Euro, Erwachsene 25 Euro, Familien (zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder) 54 Euro. Man kann auch nur Tickets für eine einfache Fahrt lösen (neun, 19 oder 42 Euro).

Adresse: Bahnhofstraße 1, 78176 Blumberg

Webseite: sauschwaenzlebahn.de

Historisches Eisenbahnmuseum

Egal ob mit oder ohne Fahrt mit der Sauschwänzlebahn, ein Besuch des historischen Eisenbahnmuseums ist ein Erlebnis.Das Eisenbahnmuseum in Blumberg-Zollhaus, im ehemaligen Güterschuppen des Bahnhofes Blumberg untergebracht, führt Eltern und Kinder durch die Entstehungsgeschichte der Wutachtalbahn, auch "Sauschwänzlebahn" genannt. Es zeigt ausgewählte Gegenstände, die lange Jahrzehnte zum Alltag einer Bahnstrecke gehörten – inklusive einer Modelleisenbahnanlage – die Sauschwänzlebahn en miniature.

Öffnungszeiten: An Fahrtagen der Sauschwänzlebahn, jeweils eine Stunde vor und nach Ankunft der Museumszüge.

Eintritt: Im Fahrkartenpreis der Sauschwänzlebahn enthalten

Adresse: Bahnhofstraße 1, 78176 Blumberg

Webseite: sauschwaenzlebahn.de/unser-eisenbahnmuseum

Spielscheune Unterkirnach

Spielspaß auf drei Etagen und über 1000 Quadratmetern Fläche – vom Bällepool bis zur Rollenrutsche ist hier alles geboten. Besonders schön: Die große Außenanlage mit Weiher und Flößen, Liegebänken und ganz viel Freizeitwert auch für die großen Begleiter.

Öffnungszeiten: Montag 14 bis 18 Uhr, Dienstag und Mittwoch geschlossen, Donnerstag und Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertage 13 bis 18 Uhr

Eintritt: Einzelticket (ab drei Jahren) 5,50 Euro, mit Konus-Gästekarte fünf Euro

Adresse: Schloßbergweg 4, 78089 Unterkirnach

Webseite: spielscheune-unterkirnach.de

Triberg Fantasy

Wer hätte es nicht auch gerne, das perfekte Bild für den Instagram-Post. Hier bekommt man sie in geballter Form: Das Instagram-Museum in Triberg ist ein Museum der ganz besonderen Art. Es verspricht nicht nur Kurzweil und ganz viel Spaß, sondern auch peppige Motive mit vielen knalligen Farben – die Kulissen stehen bereits, nur auf den Auslöser drücken müssen die Besucher noch selbst.

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 17 Uhr

Eintritt: Erwachsene bezahlen 5,50 Euro, Kinder (ab sechs Jahren) und Jugendliche fünf Euro, Familien 13,50 Euro

Adresse: Hauptstraße 76, 78098 Triberg im Schwarzwald

Webseite: instagram.com/tribergfantasy oder schwarzwald-tourismus.info

Schwarzlicht-Minigolf

Minigolfspielen ist eigentlich nichts Neues – so wie es hier gespielt wird aber doch: Die Blacklight Zone in Villingen-Schwenningen bietet Indoor 3D-Schwarzlicht-Minigolf an und sorgt damit für einen Freizeitspaß in ganz außerordentlicher Atmosphäre – mit ganz viel Neon und vor atemberaubender Kulisse.

Öffnungszeiten: Mittwoch 15 bis 20 Uhr, Freitag 15 bis 22 Uhr, Samstag 14 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 18 Uhr

Eintritt: Kinder bis zwölf Jahre neun Euro, Schüler und Studenten zehn Euro, Erwachsene elf Euro, Begleitpersonen fünf Euro.

Adresse: Villinger Straße 96, 78054 VS-Schwenningen

Webseite: blacklight-zone.com

Narrenschopf

Es gibt da einen Ort, an dem jeden Tag Fastnacht ist: Den Narrenschopf in Bad Dürrheim. Das Zentralmuseum der schwäbisch-alemannischen Fastnacht zeigt über 380 farbenfrohe Narrenfiguren und erklärt Geschichte, Hintergründe und Traditionen. Ein echtes Erlebnis: Das 360-Grad-Kino. Und auch das Narrenmuseum an sich ist ein echter Hingucker: Es besteht aus drei beeindruckenden Kuppelbauten und steht mitten im Kurpark.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 14 bis 17 Uhr, Sonn- und Feiertag von 11 bis 17 Uhr. An Feiertagen, die auf einen Montag fallen, ist das Museum von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Eintritt: Kinder zwei Euro, Schüler 5,50 Euro, Erwachsene 7,50 Euro und Familien 18 Euro. Der Eintritt ins 360-Grad-Kino kostet für Erwachsene drei Euro, Schüler zwei Euro, Kinder ein Euro und Familien sieben Euro. Es gibt auch Kombi-Tickets für 2,50 bis 23 Euro.

Adresse: Luisenstraße 41, 78073 Bad Dürrheim

Webseite: narrenschopf.de

Moped- und Technikwelt

Von außen schaut sie – zugegebenermaßen – recht unspektakulär aus: die Moped- und Technikwelt in Blumberg. Drinnen aber offenbart sich Erstaunliches: Ein Sammelsurium der Moped- und Technikwelt. Herbert Riegger und sein Team zeigen über 2000 Exponate. Technik von 1870 bis 1987 ist hier zu sehen – Mopeds, Radio- und Fernsehtechnik, Küchengeräte, Bürogeräte und vieles interessante weitere Dinge aus über 100 Jahren. Auch einiges, das kurios anmutet – die Kurzfutterschneidemaschine zum Beispiel oder eine Putzmaschine.

Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag von 10.30 bis 17 Uhr

Eintritt: 6,50 Euro

Adresse: Schaffhauser Straße 21, 79777 Blumberg

Webseite: moped-technikwelt-blumberg.de

