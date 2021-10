Was gegen Schlafstörungen hilft

Die Deutschen finden keine Ruhe. Laut DAK-Gesundheitsreport berichten vier von fünf Berufstätigen von Schlafstörungen. Wie geben Tipps, wie der Schlaf gelingen kann.















Stuttgart - Für Heinrich Heine stand fest: „Der Schlaf ist doch die köstlichste Erfindung.“ Aber immer mehr Menschen hierzulande kommen nicht in den Genuss dieser Erfindung: Sie leiden an Schlafstörungen. Oft kämpfen sie dagegen – vergeblich und ohne Perspektive – mit Medikamenten an, die leicht abhängig machen. Dabei gäbe es genug effektivere und weniger riskante Alternativen.