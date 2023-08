Ein Fahrschein für (fast) alles: Inhaber eines 49-Euro-Tickets können in die meisten Züge in Deutschland einfach einsteigen, ohne sich Gedanken zu machen. Das Pauschalbillett gilt bundesweit in allen öffentlichen Verkehrsmitteln und bei allen Nahverkehrsunternehmen. Mit einem einzigen Fahrschein darf man nutzen, was im Nahverkehr unterwegs ist: Busse, Straßen-, Stadt- und U-Bahnen sowie S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpresszüge in der 2. Klasse und in den meisten Fällen auch auf Fähren. Allerdings sind Fernverkehrszüge ausgeschlossen – in ICs, ECs, ICEs oder TGVs braucht man noch eine extra Fahrkarte.

Gültig von Flensburg bis nach Garmisch-Partenkirchen

Das Ticket ist in der ganzen Republik einsetzbar und eine kostengünstige Alternative für die Fahrt in den Urlaub. Es gilt zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen und sogar noch ein Stückchen weiter. In grenznahen Regionen erstrecken sich die Tarifgebiete des jeweiligen Verkehrsverbunds beziehungsweise der zuständigen Unternehmen manchmal auch auf das Terrain der Nachbarländer. Die Bahn spricht hier von sogenannten Grenztarifpunkten. Bis zu diesen Punkten gilt der Beförderungstarif. Und bis dahin ist auch das Deutschland-Ticket gültig. Wir stellen die kostenlosen Möglichkeiten zum Grenzübertritt vor.

Österreich Jede Menge Möglichkeiten gibt es auf dem Weg nach Österreich. Denn Salzburg und Kufstein gelten als „im Ausland liegende Gemeinschaftsbahnhöfe“. Zwischen Freilassing und Salzburg kann man die Züge der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), der Südostbayernbahn (SOB) und der Bayerischen Regiobahn (BRB) kostenlos nutzen. Die BRB bedient auch die Strecke zwischen Kiefersfelden und Kufstein.

Außerdem im Deutschland-Ticket enthalten ist die Benutzung der sogenannten Außerfernbahn von Pfronten-Steinach über Vils, Reutte (Tirol) und Ehrwald nach Griesen. Das Ticket gilt hier aber nur im Verkehr von und nach Deutschland und nicht im innerösterreichischen Binnenverkehr.

Schweiz Deutschland-Ticket-Inhaber können mit den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) von Baden-Württemberg aus kostenlos in die Schweiz reisen. Das Ticket gilt auf der SSB-Strecke von Zell im Wiesenthal über Lörrach bis Basel SBB (so heißt der Baseler Hauptbahnhof) und auf der Verbindung zwischen Jestetten über Lottstetten nach Schaffhausen. Letztgenannte Strecke wird auch von der Thurgauer Regionalbahn Thurbo AG bedient, auch gilt das 49-Euro-Ticket. In den Zügen der DB Regio von Weil am Rhein bis Basel Badischer Bahnhof ist das Billett ebenfalls akzeptiert. Kostenlose Grenzübertritte sind außerdem auf den Linien der DB Regio vom badischen Erzingen nach Trasadingen, Schaffhausen, Thayngen und Bietingen in der Schweiz möglich.

Frankreich Wissembourg im Elsass ist von Rheinland-Pfalz aus gleich auf zweierlei Wegen zu erreichen; ab Mainz fährt der sogenannte Elsass-Express und ab Koblenz der Weinstraßen-Express, beides Züge der Vlexx GmbH. Außerdem erreicht man mit dem DB Regio ab Berg in der Pfalz die französische Stadt Lauterbourg.

Niederlande Mit dem Deutschland-Ticket kann man sehr günstig in die Niederlande fahren. Die Züge der Eurobahn verkehren zwischen Kaldenkirchen in Nordrhein-Westfalen und Venlo in der niederländischen Provinz Limburg sowie zwischen dem niedersächsischen Bad Bentheim und Hengelo in der Region Twente. Mit der DB Regio kommt man von Gronau (Nordrhein-Westfalen) nach Enschede, Provinz Overijssel. Die Vias GmbH verkehrt zwischen Emmerich und Arnhem in der Provinz Gelderland.

Tschechien Im Grenzgebiet zwischen Sachsen und Tschechien ist die Länderbahn GmbH DLB unterwegs, genannt Trilex. In den Trilexzügen zwischen Zittau und Hradek nad Nisou und zwischen Bärenstein und Vejprty kann man mit dem Deutschland-Ticket mitfahren. Ebenfalls zum Tarifgebiet gehört die Verbindung von Seifhennersdorf über Varnsdorf nach Zittau.

Polen Von der mecklenburgischen Gemeinde Züssow fahren Züge der DB Regio bis Swinoujscie Centrum (Swinemünde Zentrum) in Polen. Ebenfalls im Deutschland-Ticket enthalten ist die Trilex-Strecke von Dresden nach Zgorzelec. Außerdem kann man die Strecke von Hirschfelde über Krzewina Zgorzelecka nach Hagenwerder befahren, die von der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (ODEG) betrieben wird.

Dänemark Im Tarifverbund Nah.SH kommt man von Schleswig-Holstein bis nach Dänemark. Ab Niebüll fährt die Bahnlinie RB 66 der Norddeutschen Eisenbahngesellschaft in 18 Minuten ins dänische Tondern.

Info

Internet

Auf der Webseite www.d-ticket.info/ werden viele Fragen rund ums Deutschland-Ticket beantwortet.

Buchung

bei der Deutschen Bahn unter www.bahn.de/angebot/regio/deutschland-ticket