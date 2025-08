Für viele Schüler ist mit Beginn der Sommerferien die „große Pause“ angebrochen. Doch manche denken schon an den neuen Schulstart – und die kommen dann oft zu Werner Caspar.

Der 78-Jährige bietet in seinem Laden in der Unteren Hauptstraße neben allen Arten von Taschen, Lederwaren und Schirmen auch Schulranzen an. „Alle Kinder sind unterschiedlich – und so müssen auch die Schulranzen sein“, erklärt er.

Sicher an dunklen Tagen

Wichtig sei etwa, dass der Rucksack für Schulbücher, Hefte und Co. zur Größe des Kindes passt. Auch das Gewicht sollte unbedingt beachtet werden. Seinen Kunden empfiehlt Caspar deshalb den Dreiklang „sicher – leicht – perfekt“.

Sicherheit bedeutet, ausreichend Reflektoren zu haben, die den Träger mit ihren Neonfarben auch an dunklen Wintermorgenden gut sichtbar machen. Alternativ gebe es auch Modelle mit blinkenden Lichtern.

Mäppchen und Vesperbox

Leichtigkeit heißt, dass der Rucksack nicht schwerer als 850 Gramm sein sollte, stellt der Experte klar. Und Perfektion zeige sich in einer bestmöglichen Taschenaufteilung.

„Es braucht Außenfächer und ein Mäppchen-Fach im Deckel“, sagt er. Manche Modelle verfügten darüber hinaus sogar über eine temperierte Ablage für die Vesperbox.

Kundschaft von weit her

Preislich befinde man sich – je nach Größe und Ausstattung – zwischen 180 und 300 Euro. Aber da gerade Sommerschlussverkauf sei, könnten sich Kunden auf 20 Prozent Rabatt freuen, verrät er.

„Die Omas und Opas, die nicht so viel Geld haben, aber ihren Enkeln ein schönes Geschenk zum Schulstart machen wollen, nutzen die Chance“, erläutert er. So fuhren manche, die in Rosenfeld wohnten, nicht nach Balingen, sondern zu ihm nach Sulz.

Legendäre „Partys“

Aber auch aus Besenfeld im Norden sowie Zimmern bei Rottweil oder Deilingen im Süden kenne er treue Kunden. Allerdings würden es merklich weniger.

„In Glatt haben wir 16 Jahre Schulranzen-Partys gemacht, da kamen die Leute aus 35 Kilometer Entfernung“, erinnert er sich. Damals konnten die Interessenten aus 300 unterschiedlichen Ranzen wählen. „Wir brauchten fünf Leute zum Verkauf“, macht er die Dimensionen der Nachfrage deutlich.

Online-Handel aus Fernost

Doch mit Corona kam dann der Einbruch. „Jetzt wird fast alles nur noch übers Internet bestellt“, beschreibt er den Mentalitätswechsel, der auch zum Niedergang des Einzelhandels führe.

So kämen in seiner Nachbarschaft unzählige Temu-Pakete an. Der chinesische Discount-Onlineshop hat in der EU bereits mehr als 45 Millionen Nutzer – pro Monat. Produkte würden somit mehr und mehr online in Europa oder der Volksrepublik bestellt, anstatt dass man sie beim Fachgeschäft im Ort kaufe.

Qualität hat seinen Preis

Doch auch in der Region werde die Konkurrenz immer stärker. „Jeder hat jetzt alles“, sagt Caspar mit Blick auf Baumärkte, Supermärkte und Drogerien, die sich ein umfassendes Sortiment zugelegt hätten. Da sei es schwer, als inhabergeführter Betrieb herauszustechen.

Und dann gibt es eben auch noch die Preisfrage. „Gute Ware von speziellen Herstellern ist den Leuten oftmals zu teuer“, gibt er seine Einschätzung wieder. Da liege der Gang zu den großen Einzelhandelsketten, die Schulranzen deutlich billiger anböten, nahe.

Und wie es für ihn in Sulz nun weitergeht? Ich hätte vielleicht meinen Laden umbauen sollen, um ihn attraktiver zu gestalten“, überlegt er. Aber mit 78 Jahren wolle er das nun auch nicht mehr tun.