Tipps für den Baumschnitt: Der Profi schneidet stärker

Zu einem Schnittkurs für Obstbäume und Beerensträucher hat der Obst- und Gartenbauverein nach Altensteigdorf eingeladen.
Vorsitzender Hans Schaible konnte neben dem Referenten Karl Klink, Fachwart für Obst und Garten sowie Obstbaumpfleger, knapp 20 Zuschauer begrüßen. Das Schneiden der Beerensträucher ist wichtig, um alte Triebe zu entfernen und Platz zu schaffen für neue junge Triebe, heißt es in der Pressemitteilung. Diese bringen mehr Ertrag als die alten und man fördert außerdem die Fruchtgröße und das Aroma. Durch das Entfernen von Trieben kommt mehr Licht in das Innere des Busches. Dadurch kann er schneller und besser austrocknen und somit wird der Pilzbefall reduziert.