Tipp-Kick zur WM: Spaß und Fairness im Vordergrund in Balingen

Nach der Premiere vor drei Jahren im Rahmen der Gartenschau fand am Sonntagnachmittag (14. Juni 2026) als Ouvertüre vor dem Public Viewing der Fußball WM-Partie Deutschland gegen Curaçao auf der Plaza das „Balinger Tipp-Kick Masters 2026“ statt. Der Organisator TKC Balingen durfte neun Teams begrüßen, die in drei Vorrundengruppen zu je drei Teams um die vier Halbfinaltickets buhlten. Für die Vorschlussrunde qualifizierten sich die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite. Zum einen die Fischergemeinschaft Südfisch, der SPD-Ortsverein Balingen, eine Abordnung der Allianz, die Stadt Balingen vertreten durch Oberbürgermeister Dirk Abel, Bürgermeister Ermilio Verrengia und die Stadträte Erwin Feucht und Sybille Fleischmann, „Gallapios“, „Strafraumkiller“, „Fanta 4“ und die „Happy Woman“.​

Konkurrenz der Angebote Gespielt wurde an sechs Tischen, die jeweils von TKClern, die jederzeit Tipps und Tricks parat hatten, überwacht wurden. „Es soll nicht übertrieben ernst zugehen. Der Spaß und die Fairness sollen im Vordergrund stehen, es soll viele Aktionen geben und es sollen vor allem viele Tore fallen, von daher spielen wir auch mit vereinfachten Regeln, die mit den richtigen Turnierregeln nicht immer etwas zu tun haben. Unter anderem darf beim Einwurf oder beim Abschlag direkt geschossen werden“, meint Lukas Homscheidt vom TKC Balingen, dessen erste Mannschaft am Sonntagvormittag mit 15:17 im Spiel der 2. Bundesliga dem TKC Hirschlanden unterlag. „Das war eine unglückliche und bittere Niederlage. Wir sind Tabellenletzter und müssen wahrscheinlich die nächsten zwei Spiele gewinnen, um nicht abzusteigen. Das Leistungsniveau in der zweiten Bundesliga ist allerdings auch sehr hoch und die Spieler trainieren oft“, ergänzt Homscheidt, dessen Team sich jeden Mittwoch um 19 Uhr im Generationenhaus zum gemeinsamen Training trifft.

„Wir beteiligen uns jedes Jahr am Sommerferienprogramm und würden sehr gerne auch richtige Jugendarbeit betreiben, aber es gibt mittlerweile so viele Freizeitangebote, da steht Tipp-Kick an allerletzter Stelle. Bei uns sind jedoch Spieler, die früher beim Sommerferienprogramm mit dabei waren, danach eine kleine Pause machten und als Erwachsene zurück kamen “, bedauert Homscheidt. „Im Prinzip ist Tipp-Kick ein Spiel für die Zimmer, das nahe am echten Fußball dran ist. Um erfolgreich zu sein sind eine sehr hohe Präzision, viel Training, die richtige Taktik, eine hohe Reaktionsschnelligkeit und eine hohe Konzentrationsfähigkeit erforderlich.

Turnierspieler als Rarität

Ambitionierte Spieler trainieren vor wichtigen Turnieren den Monat davor jeden Tag zwei, drei Stunden“, erörtert Homscheidt die Faszination Tipp-Kick, die mitunter auch ziemlich ins Geld gehen kann.

„Es gibt Spieler mit unterschiedlichen Füßen und unterschiedlichen Gleitlagern, die jeweils bis zu 100 bis 200 Euro kosten können. Zudem sind diese spezialisiert und werden für verschiedene Spielsituationen wie Weitschüsse, Schlenzer oder Ecken benötigt, so dass manche Turnierspieler bis zu 20 verschiedene Tipp-Kick-Spieler besitzen. Da die richtigen Spielwarenläden immer mehr aussterben, werden diese vorwiegend online gekauft“, verrät Homscheidt.