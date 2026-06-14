Tipp-Kick zur WM: Spaß und Fairness im Vordergrund in Balingen

Der Organisator TKC Balingen durfte zu den Balinger Tipp-Kick-Masters 2026 neun Teams begrüßen, die in drei Vorrundengruppen zu je drei Teams um die vier Halbfinaltickets buhlten.
Nach der Premiere vor drei Jahren im Rahmen der Gartenschau fand am Sonntagnachmittag (14. Juni 2026) als Ouvertüre vor dem Public Viewing der Fußball WM-Partie Deutschland gegen Curaçao auf der Plaza das „Balinger Tipp-Kick Masters 2026“ statt. Der Organisator TKC Balingen durfte neun Teams begrüßen, die in drei Vorrundengruppen zu je drei Teams um die vier Halbfinaltickets buhlten. Für die Vorschlussrunde qualifizierten sich die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite. Zum einen die Fischergemeinschaft Südfisch, der SPD-Ortsverein Balingen, eine Abordnung der Allianz, die Stadt Balingen vertreten durch Oberbürgermeister Dirk Abel, Bürgermeister Ermilio Verrengia und die Stadträte Erwin Feucht und Sybille Fleischmann, „Gallapios“, „Strafraumkiller“, „Fanta 4“ und die „Happy Woman“.