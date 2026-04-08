Tipp-Kick bei den Street Games VS: Deutschland vs Schweiz – das Duell am Tisch

Länderspiel der besonderen Art: Deutschland trifft auf die Schweiz – nicht auf dem Rasen, sondern am Tipp-Kick-Tisch. Die Street Games holen im Juni den Kult-Klassiker auf die Bühne.

Von der Straße auf den Tisch – die Street Games wachsen und das tun sie 2026 mit einer überraschenden neuen Facette: Es kommt zum Länderspiel zwischen Deutschland und der Schweiz. Aber nicht etwa im 3x3-Basketball und auch nicht auf dem grünen Fußballrasen – nein, dieses Länderspiel geht auf dem Tisch über die Bühne: Tipp-Kick ist die neue Disziplin der Street Games 2026.

Nirgendwo sonst wäre diese Erweiterung der Stadtspiele so passend wie hier, denn VS ist Deutschlands Tipp-Kick-Stadt. Hier steht die Wiege des international bekannten Spiele-Klassikers. Und sogar Bundeskanzler lockte das Traditionsunternehmen schon an – 2025 kam Olaf Scholz vorbei und dürfte sich angesichts seiner ganz eigenen Tipp-Kick-Edition, die ihm bei dieser Gelegenheit überreicht worden ist, danach vielleicht sogar im Kanzleramt die eine oder andere Partie geliefert haben. 2024 feierte das Unternehmen der Familie Mieg ihr Hundertjähriges – dass die kultigen Mini-Fußballer mit dem roten Knopf auf dem Kopf nun also Part der Street Games VS werden, der Stadtspiele Villingen-Schwenningens, scheint also ein folgerichtiger Schritt zu sein.

Deutschland vs Schweiz

Am Sonntag, 21. Juni, wird es nun soweit sein: Deutschland vs Schweiz. An zwei Spieltischen – natürlich powered by Tipp Kick GmbH – geht der Kampf um Sieg und Tor vonstatten.

Vier Spieler treten pro Team an, von 14 bis 16 Uhr sollen insgesamt 16 Spiele in der Tipp-Kick-Arena in Halle 2 über die Bühne gehen, jedes davon dauert zehn Minuten.

Profis tippen in der Bundesliga

Die Organisation hält Markus Sense in Händen. Er ist Profi im Tipp-Kick-Sport, Mitbegründer des Tipp-Kick-Vereins Headbangers Balingen, die es mit ihrer ersten Mannschaft sogar in die zweite Bundesliga geschafft haben, und damit jener Gruppierung, die als eine der wenigen in Deutschland bestens versteht, warum Tipp-Kick weit mehr ist als ein bloßer Fingertipp auf einen roten Knopf. Nervenkitzel wird garantiert.

Die Street Games VS

Das Event

Bei den Street Games vom 18. bis 21. Juni wird Sport groß geschrieben. Auf dem Sportgelände am Deutenberg geht es in diesen Tagen ordentlich rund: Im 3x3 Basketball, dem Street Soccer und dem Beachvolleyball messen sich die Teilnehmer an diesen Tagen. Es wird Rollstuhl-Basketball zu sehen geben und spannende Boxkämpfe. Für alle Besucher gibt es ein breit angelegtes Rahmenprogramm inklusive Kinder-Olympiade, Hüpfburg, Bastel- und Mitmachaktionen für die jüngeren Besucher. Es gibt einen Blaulicht-Tag mit Präsentation der Rettungskräfte, diverse Vereinspräsentationen und eine Tombola. Selbst für kulinarischen Genuss wird gesorgt sein.

Dabei sein

Die Anmeldung für alle Wettbewerbe ist ab sofort über die Homepage der Stadt Villingen-Schwenningen – www.villingen-schwenningen.de – sowie unter www.streetgames-vs.de möglich. Dort kann man auch Einsicht in das vielfältige Programm der Street Games VS nehmen.