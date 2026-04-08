Tipp-Kick bei den Street Games VS: Deutschland vs Schweiz – das Duell am Tisch

Länderspiel der besonderen Art: Deutschland trifft auf die Schweiz – nicht auf dem Rasen, sondern am Tipp-Kick-Tisch. Die Street Games holen im Juni den Kult-Klassiker auf die Bühne.
Von der Straße auf den Tisch – die Street Games wachsen und das tun sie 2026 mit einer überraschenden neuen Facette: Es kommt zum Länderspiel zwischen Deutschland und der Schweiz. Aber nicht etwa im 3x3-Basketball und auch nicht auf dem grünen Fußballrasen – nein, dieses Länderspiel geht auf dem Tisch über die Bühne: Tipp-Kick ist die neue Disziplin der Street Games 2026.